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Windows 11 může být svižnější, než si myslíte. Bezplatný nástroj ho vyčistí od balastu. Sami zvolíte, co zůstane

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Open-source nástroj WinScript umožňuje z jednoho rozhraní vybrat, které předinstalované aplikace a funkce Windows 11 odstraní.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: PxHere
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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