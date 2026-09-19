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Naše 7letá holčička přišla do talentové soutěže. Jakmile zahájila představení, všichni oněměli. Na konci tleskali půl hodiny

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V americké talentové show „America’s Got Talent” se každý rok objevují noví a noví talentovaní lidé. To, co je překvapující, je nízký věk některých z nich. Jedním z výjimečných vystupujících v 18. ročníku oblíbené talentové show je [...]...
dítě tanec

dítě tanec

Zdroj: Fotografie: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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