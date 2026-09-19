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Houby konečně rostou. Podívejte se, kde je teď největší šance na plný košík

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Zářijové lesy se konečně začínají probouzet. Nejlépe to teď vypadá na severu a západě Čech, kde mají houby dostatek vláhy a vhodné teploty pro růst. V některých horských oblastech jsou podmínky natolik příznivé, že je šance na plný košík opravdu vysoká.
Houby konečně rostou. Podívejte se, kde je teď největší šance na plný košík

Houby konečně rostou. Podívejte se, kde je teď největší šance na plný košík

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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