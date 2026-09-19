Houby konečně rostou. Podívejte se, kde je teď největší šance na plný košík

Zářijové lesy se konečně začínají probouzet. Nejlépe to teď vypadá na severu a západě Čech, kde mají houby dostatek vláhy a vhodné teploty pro růst. V některých horských oblastech jsou podmínky natolik příznivé, že je šance na plný košík opravdu vysoká.
Situace ale není všude stejná. Zatímco někde stačí sejít z cesty a po několika minutách narazíte na první hřiby, jinde zůstává půda stále příliš suchá.
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Podle aktuálního přehledu je vysoká pravděpodobnost růstu hub na velké části Čech. Nejlépe vypadají horské oblasti na severu republiky, především Krkonoše, Jizerské hory a Krušné hory, kde je místy pravděpodobnost velmi vysoká. Úspěch v lese závisí nejen na regionu, ale i na konkrétním místě. Někdy stačí přejít o několik stovek metrů dál a prázdný košík se rychle začne plnit. Foto: Magnific
Dobře jsou na tom také další části severních a západních Čech.
Mapa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ale pochopitelně neslibuje, že v každém lese automaticky najdete plný košík. Sleduje především vláhové a teplotní podmínky vhodné pro mykorhizní houby, mezi které patří i řada oblíbených hřibovitých druhů.
Aktuálně platí, že: velmi dobré podmínky jsou zejména v Krkonoších, Jizerských horách a Krušných horách vysoká šance je také na řadě míst severních a západních Čech slabší situace zůstává ve velké části jižní Moravy a na části Vysočiny
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ČHMÚ při výpočtu pracuje se srážkami z předchozích 30 dnů a s teplotami posledních sedmi dnů. Právě proto nestačí, že jeden den vydatně zaprší. Podhoubí potřebuje čas a především
dostatek vláhy v půdě.
Meteorologové uvádějí, že houby často začínají výrazněji růst přibližně deset dní po vydatném dešti za předpokladu, že poté následuje teplé, ale ne vyloženě horké počasí. Září tak patří k období, kdy se mohou podmínky změnit poměrně rychle. Hřiby už se dají najít napříč republikou
Dobrou zprávou je, že výskyt hub není omezený jen na několik míst na mapě. Mykoložka Tereza Tejklová
pro TN.cz uvedla:
„Plošně v celé České republice se teď dají najít houby, zejména hřiby, smrkový nebo hnědý.“ Houby se vyplatí hledat hlavně tam, kde půda zůstává déle vlhká. Dobré podmínky často nabízejí stinná místa, okolí potoků nebo vyšší polohy. Foto: George Chernilevsky/Wikimedia Commons (Self-published work)
Mapa tedy ukazuje
pravděpodobnost, nikoli jistotu. I v kraji, který vypadá slaběji, může konkrétní vlhké údolí, severní svah nebo les u potoka nabídnout překvapivě dobrý úlovek. I v sušších oblastech můžete uspět
Pokud bydlíte tam, kde mapa mnoho naděje nedává, nemusíte košík hned nechávat doma. Mykolog Jan Borovička ve svém textu
pro Lidovky.cz připomněl:
„I přes sucho lze jedlé houby najít ve vyšších polohách.“
Zmínil také severní svahy, vlhká údolí,
okolí pramenišť nebo břehy vodních toků.
Proto bych při cestě do neznámého lesa nesledovala jen barvu celého kraje. Všímala bych si mechu, stínu, terénních prohlubní a okolí potoků. Někdy právě
několik stovek metrů rozhodne, zda se vrátíte s prázdným košíkem, nebo budete doma čistit houby celé odpoledne. Zářijová sezona ještě nekončí
Podmínky se mohou během několika dnů rychle změnit, proto se vyplatí mapu zkontrolovat těsně před cestou do lesa. Údaj z minulého týdne už nemusí odpovídat tomu, co najdete v lese dnes.
Plný košík není v září výjimkou. V oblastech s dostatkem vláhy a příznivými teplotami mohou houby růst opravdu ve velkém. Foto: Magnific
A ještě jedna zásada je důležitější než plný košík. Sbírejte pouze houby, které
bezpečně poznáte. Pokud si druhem nejste jistí, je lepší nechat ho v lese nebo využít mykologickou poradnu.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, blesk.cz, chmi.cz, tn.nova.cz, lidovky.cz