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Ve Středomoří se formuje výrazná cyklona. Může se změnit v „evropský hurikán“

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Nad mimořádně teplými vodami Středozemního moře se začíná organizovat výrazná tlaková níže, kterou meteorologové bedlivě sledují kvůli možnosti dalšího zesílení. V následujících dnech může získat vlastnosti takzvaného medikánu – středomořské cyklony připomínající tropický hurikán. Už nyní je na meteorologických mapách dobře patrná rotující oblast oblačnosti a intenzivních srážek. Největší riziko představují prudké lijáky, bouřky, silný vítr a rozbouřené moře.
Ve Středomoří se formuje výrazná cyklona. Může se změnit v „evropský hurikán“

Ve Středomoří se formuje výrazná cyklona. Může se změnit v „evropský hurikán“

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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