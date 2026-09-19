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Kouč Kladna Rulík vytáhl nečekaného žolíka a obral Spartu o body

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Kladno porazilo Spartu 3:2 po nájezdech a po dvou kolech extraligy drží překvapivé druhé místo. Rozhodl o tom muž, kterého v bráně čekal málokdo.
Kouč Kladna Rulík vytáhl nečekaného žolíka a obral Spartu o body

Kouč Kladna Rulík vytáhl nečekaného žolíka a obral Spartu o body

Zdroj: Česká hokejová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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