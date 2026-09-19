Kouč Kladna Rulík vytáhl nečekaného žolíka a obral Spartu o body

Páteční večer 18. září 2026 před vyprodaným hledištěm 5 200 diváků nabídl příběh, který se v kladenském hokeji dlouho nevyprávěl. Radim Rulík, někdejší kouč české reprezentace, poslal do branky Adama Brízgalu. Ne Dominika Pavláta, letní posilu s čerstvou reprezentační vizitkou po mistrovství světa 2026. Brízgalu. A ten odpověděl 35 zásahy, úspěšností 94,59 % a vychytanými nájezdy, po kterých Kladno slavilo výhru. Rozhodující nájezd proměnil Kelly Klíma.
Brízgala místo Pavláta: překvapení, které dávalo smysl
Zvenku to vypadalo jako troufalost. Kladno v létě přivedlo Pavláta jako jedničku budoucnosti, gólmana s mezinárodními zkušenostmi. Jenže Brízgala už v úvodním kole vychytal obrat ve Vítkovicích, kde Rytíři otočili z 0:2 na 4:3. Dva starty, dvě výhry, a Pavlát zůstal v zápise bez jediné odehrané minuty.
Přímé Rulíkovo zdůvodnění se po zápase na veřejnost nedostalo. Opora pro pochopení tahu ale existuje. Sám Brízgala v rozhovoru pro Hokej.cz začátkem září popsal, že trenéři nechtějí pevně určenou jedničku a dvojku. Rozhoduje aktuální forma. A forma mluvila jasně.
Zápas, který Kladno dvakrát málem ztratilo
Sparta šla do vedení a Kladno opět prohrávalo. Stejně jako ve Vítkovicích. Rytíři ale otočili na 2:1 a vypadalo to na klidný závěr. Pak přišla 60. minuta. Čas 59:37 a sparťanské vyrovnání na 2:2. Prodloužení gól nepřineslo.
V nájezdech Brízgala pustil jedinou střelu, Shoreovu. Čtyři další sparťanské pokusy zastavil. Klíma na druhé straně rozhodl a Kladno si připsalo dva body. Sparta odjela s jedním, což po úvodní výhře 5:2 v Olomouci znamená čtyři body a třetí místo. Žádná krize, ale ztráta na rozjeté Kladno.
Rulíkovo Kladno: jiný klub než před rokem
Před pár sezonami se na Kladně bojovalo o záchranu. Teď klub po dvou kolech drží pět bodů, druhé místo za Třincem a skóre 7:5. Změna není jen výsledková.
Miroslav Forman před sezonou mluvil o tom, že vnímání Kladna ligou je dnes úplně jiné. Tomáš Plekanec zdůrazňoval, že adaptaci realizačního týmu usnadnila tříletá spolupráce u reprezentace, Rulík si s sebou přivedl Plekance, Marka Židlického i trenéra brankářů Ondřeje Pavelce. Brízgala o Rulíkovi mluví jako o velké autoritě, která vyžaduje maximální nasazení a osobní zodpovědnost. Právě tohle slovo, zodpovědnost, vysvětluje, proč jméno na dresu negarantuje místo v sestavě.
Pikantní detail: Sparta sama před zápasem upozorňovala, že na Kladně působí devět hráčů se sparťanskou minulostí a také kouč Rulík. Výhra proti mateřskému klubu tak dostala i rivalský náboj.
Co bude s brankářskou jedničkou
Brízgala má po dvou kolech statistiky, které mluví samy:
- 2 starty, 2 výhry
- 35 zásahů a 94,59 % proti Spartě
- Zvládnuté nájezdy v klíčovém zápase sezony
Pavlát ale nikam neodchází. Konkurence zůstává otevřená a podle Brízgalových vlastních slov je to záměr trenérského štábu. Podle nás je právě tohle první silný signál Rulíkovy filozofie na Kladně: nebude se hrát podle jména, ale podle toho, kdo si místo zaslouží v daný týden. Meritokracie místo hierarchie.
Příští domácí zápas Kladna bude stát za sledování nejen kvůli výsledkům, ale i kvůli odpovědi na jedinou otázku, která po pátku zůstává: kdo se postaví do branky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl