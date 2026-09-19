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Havlovy nedožité devadesátiny připomene vycházka na Hrádeček a další akce

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Nedožité devadesátiny dramatika, disidenta a českého prezidenta Václava Havla si lidé připomenou divadelními představeními jeho her, besedami nebo koncertem. Na sobotu 3. října je připravena vycházka na chalupu v Hrádečku u Trutnova, kde Havel zemřel v prosinci roku 2011 ve věku 75 let.
Havlovy nedožité devadesátiny připomene vycházka na Hrádeček a další akce

Havlovy nedožité devadesátiny připomene vycházka na Hrádeček a další akce

Zdroj: Česká Televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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