Havlovy nedožité devadesátiny připomene vycházka na Hrádeček a další akce

Český prezident Václav Havel zemřel na Hrádečku 18. prosince 2011. Vzpomínková akce spojená se společnou procházkou k Havlově chalupě začne srazem v 07:45 na hlavním nádraží v Hradci Králové odkud se účastníci krátce po 08:00 vydají vlakem do Trutnova. Společný odchod od vlakového nádraží v Trutnově bude v 09:30. Účastníci se vydají k pamětní desce Václava Havla na fasádě kina Vesmír a poté k pivovaru, kde pracoval.
"Dále budeme pokračovat po modré turistické značce na Hrádeček. Předpokládané zakončení programu je ve 14:30 na Hrádečku," uvedli pořadatelé. V podkrkonošské osadě Hrádeček si Havel ve druhé polovině 60. let minulého století koupil chalupu. V 70. letech pracoval v trutnovském pivovaru, práce ho inspirovala k napsání divadelní hry Audience.
V hradecké městské knihovně ve Wonkově ulici bude 30. září od 17:00 debata nazvaná Václav Havel 90. Novináři Jindřich Šídlo a Michael Rozsypal budou diskutovat o současné politice a o tom, zda je Havlův odkaz stále živý. Do 30. října je v budově knihovny k vidění fotografická výstava Ondřej Němec: Václav Havel 1976–2011.
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V pondělí 5. října v 19:30 uvede hradecké Divadlo Jesličky Josefa Tejkla hru Audience. Koncert pro Václava Havla připravili na 11. října od 17:00 organizátoři mezinárodního hudebního Festivalu F. L. Věka v Dobrušce na Rychnovsku.
Vzpomínku chystá na 5. října také Klicperovo divadlo v Hradci Králové. "Vztah Václava Havla ke Klicperovu divadlu byl dlouhodobý a velmi osobní. Jeho hry zde inscenoval Havlův dlouholetý přítel a režisér Andrej Krob, od Pokoušení v roce 1999 přes Odcházení v roce 2008 až po Asanaci, uvedenou v roce 2016 k Havlovým nedožitým osmdesátinám," řekl mluvčí divadla Martin Sedláček.
Výjimečné místo mají v této historii podle něj také Zpěvy šílence, koláž z rané Havlovy poezie v režii Radovana Lipuse, která měla 26. června 2000 světovou premiéru na divadelním dvorku za Havlovy účasti. Tento prostor dnes nese název Havlův dvoreček. "V říjnu bude Havlův dvoreček v rekonstrukci, vzpomínkové místo proto 5. října vytvoříme na letní scéně divadla, kde budou moci lidé zapálit svíčku nebo položit květinu a připomenout si osobnost Václava Havla," dodal Sedláček.
Do vzpomínkových akcí k nedožitým Havlovým devadesátinám spadá i listopadová akce na Univerzitě Hradec Králové. Jedná se o tematickou besedu s názvem Daniel Kroupa: 90 let od narození Václava Havla, 90 let od vydání románu Karla Čapka Válka s mloky. Beseda s filosofem a bývalým disidentem Danielem Kroupou bude první týden v listopadu. V areálu univerzity je i Náměstí Václava Havla s pamětní deskou.