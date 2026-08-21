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Osmnáctiletá Nina bojuje podruhé s rakovinou. Verstappen se kvůli ní vrátil na okruh a splnil jí sen

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Slovenská fanynka Formule 1 se 26. července na Hungaroringu osobně setkala s Maxem Verstappenem, uprostřed chemoterapie a po hodinách v koloně, kdy už to vypadalo, že všechno padlo.
Osmnáctiletá Nina bojuje podruhé s rakovinou. Verstappen se kvůli ní vrátil na okruh a splnil jí sen

Osmnáctiletá Nina bojuje podruhé s rakovinou. Verstappen se kvůli ní vrátil na okruh a splnil jí sen

Zdroj: Oracle Red Bull Racing
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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