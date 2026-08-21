Osmnáctiletá Nina bojuje podruhé s rakovinou. Verstappen se kvůli ní vrátil na okruh a splnil jí sen

Nina měla devět let, když jí poprvé diagnostikovali nádor kosti. Operace, chemoterapie, měsíce v nemocnici. V lednu 2018 léčbu ukončila, vrátila se do školy a začala žít jako každé jiné dítě. Měla samé jedničky, chtěla studovat architekturu. Pak přišel únor 2026 a s ním nová rána: nádor na hrudní kosti. Znovu chemoterapie, znovu operace. Znovu nemocniční pokoj, tentokrát s polštářem s Maxem Verstappenem a stěnami, které podle příběhu zveřejněného Andrejem Kiskou na Facebooku připomínaly spíš muzeum Formule 1 než onkologické oddělení.
Květnový balík a plán, který visel na vlásku
Kiska, spoluzakladatel slovenské charity Dobrý Anjel, oslovil tým Red Bull Racing. Odpověď přišla v květnu: obraz Verstappenova monopostu s osobním věnováním a vstupenky na Velkou cenu Maďarska. K tomu příslib osobního setkání v paddocku během závodního víkendu.
Jenže mezi příslibem a realitou stála jedna zásadní překážka: Ninina léčba. Lékaři museli přeskupit rozvrh chemoterapie tak, aby cesta do Budapešti vůbec byla možná. Rodina se vydala na cestu s vědomím, že okno pro setkání je úzké a pevně dané. A pak se na dálnici směrem k Hungaroringu rozsvítila červená.
Kolony, slzy a telefonát
Rekonstrukce dálnice proměnila cestu v několikahodinovou zácpu. Čas vyhrazený pro setkání s Verstappenem uplynul, zatímco Nina seděla v autě. Rozplakala se. Moment, kvůli kterému lékaři upravili léčbu a rodina riskovala náročnou cestu, se zdál ztracený.
Pak zazvonil telefon. Zpráva zněla jednoduše: ať přijede, Verstappen si na ni znovu najde čas. Ten den, 26. července 2026, Nizozemec na Hungaroringu dojel druhý za Landem Norrisem. Plný závodní program, mediální povinnosti, tým čekající na debriefing. A přesto se vrátil.
Nešlo o náhodné mávnutí v paddocku. Verstappen se s Ninou setkal osobně, podle Kiskova popisu navzdory dalším povinnostem, které ho čekaly. Přímý citát z jejich rozhovoru veřejně známý není, ale to, co Nina po setkání napsala rodině, bylo stručné: zvládla to.
Muž, který na trati nebere zajatce
Verstappenův obraz v médiích formují agresivní předjíždění, ostrá rádiová komunikace a bezohledná touha vyhrávat. Kontrast s tím, co se odehrálo mimo trať, je o to silnější. Nina přitom není jediný doložený případ: organizace Make-A-Wish ve spolupráci s Formulí 1 zprostředkovala v roce 2024 setkání třináctiletého Finna s Verstappenem. Situace, kdy jezdec změní svůj program poté, co původní slot propadl kvůli okolnostem na straně fanouška, však působí jako něco mimořádného i na poměry charitativních setkání.
Podle nás je nejsilnější právě tento detail: Verstappen nemusel. Slot propadl, důvod byl objektivní, nikdo by mu nic nevytkl. Rozhodl se jinak.
Víc než hezký příběh
Dobrý Anjel, přes který celá akce vznikla, není jednorázový projekt. Podle výroční zprávy za rok 2024 pomáhal v průměru 2 588 rodinám měsíčně a v prosinci toho roku podporoval 269 rodin, kde se dítě léčilo s rakovinou. V Česku funguje obdobná nadace Dobrý anděl a organizace Zlatá rybka, která plní přání vážně nemocným dětem ve věku pěti až osmnácti let. Ninina cesta na Hungaroring je výsekem z ekosystému, který denně řeší desítky podobných příběhů; většina z nich se nikdy nedostane na sociální sítě.
Kiska příběh zveřejnil právě proto, že ukazuje víc než charitu. Ukazuje, co dokáže jedno rozhodnutí člověka, který má plný diář a přesto řekne ano. A ukazuje osmnáctiletou dívku, která si na životní fotku připravila náhradní vlasy, protože chtěla, aby vzpomínka na ten den nebyla o nemocnici.
Jak je na tom Nina zdravotně dnes, veřejně známo není. Kiska jí přál, aby i druhý boj zvládla. Na polštáři v nemocničním pokoji pořád leží Verstappen.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta