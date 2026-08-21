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Před 58 lety začala krvavá okupace. Brno vzbudily tanky vojsk Varšavské smlouvy

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Psalo se 21. srpna 1968, když se ulice Brna probudily do nejtemnější kapitoly novodobých dějin. Do města vtrhla sovětská vojska spolu s armádami dalších států Varšavské smlouvy. Během pouhých několika hodin vojáci obsadili klíčová místa. Místo ranní cesty do práce nebo do školy na Brňany čekal děsivý pohled na tanky, vojáky se samopaly a chaos, který se do města vnesla okupace.
Před 58 lety začala krvavá okupace. Brno vzbudily tanky vojsk Varšavské smlouvy

Před 58 lety začala krvavá okupace. Brno vzbudily tanky vojsk Varšavské smlouvy

Zdroj: MMB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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