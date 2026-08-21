Vypadají jako spoďáry viktoriánské tetičky. Přesto je letos nosí ty nejstylovější holky

Jenže pak je uvidíš na Belle Hadid. Na holce, která je oblékla s jednoduchým tílkem a balerínami. Na jiné, která je přehodila přes plavky. A najednou začne být tenhle módní úlet podezřele roztomilý.
Říká se jim pantaloons nebo bloomers a léto 2026 z nich udělalo jeden z těch trendů, které rozhodně nejsou pro každého. Právě proto jsou ale tak zábavné. Letos patří mezi nečekané alternativy k džínům a šortkám a podobné „granny pants“ se objevují i v dalších módních médiích, na celebritách a sociálních sítích.
A jestli ti připomínají historické spodní prádlo, tvůj módní radar funguje naprosto správně.
Ano, kdysi se opravdu schovávaly pod šaty
Na současných pantaloons je nejzábavnější, že jejich zvláštní silueta nevznikla letos na TikToku. Její kořeny sahají hluboko do 19. století.
Stačí si vzpomenou na ženské pantalettes, které se nosily pod dlouhými šaty mimo jiné z důvodů cudnosti a praktičnosti. Postupně se objevovaly různé délky a podoby těchto volných kalhot a v polovině 19. století se jejich historie propojila s mnohem větší debatou: proč by vlastně ženy měly celý život chodit v těžkých a pohyb omezujících šatech?
Tady přichází Amelia Bloomer. Kalhoty, které dnes nesou její jméno, sice nevynalezla, ale sama je nosila a propagovala jako součást praktičtějšího ženského oděvu. Smithsonian popisuje tehdejší „Bloomer dress“ jako šaty či tuniku nošenou přes dlouhé kalhoty a připomíná, že reformně smýšlející ženy tento typ oblečení prosazovaly mimo jiné kvůli větší svobodě pohybu.
A reakce okolí?
Řekněme, že dnešní komentář „vypadáš v tom jako babička“ je proti tomu docela něžný.
Kalhoty na ženách byly v polovině 19. století vnímány jako něco natolik podvratného, že vyvolávaly veřejnou kritiku. Smithsonian při popisu pozdějšího používání bloomers dokonce připomíná dobové obavy, že když začnou ženy nosit kalhoty, ohrožují tím zavedené rozdělení rolí mezi muži a ženami.
Takže jestli si je letos vezmeš na brunch a někdo zvedne obočí, můžeš se alespoň uklidnit tím, že pokračuješ v docela dlouhé tradici.
Jak se ze spodního prádla stal jeden z nejpodivnějších trendů léta
Móda má pozoruhodnou schopnost vzít něco, co jsme ještě nedávno považovaly za nemožné, a postupně nám to dostat do hlavy.
Nejdřív se vrátily korzety. Pak jsme si zvykly na průsvitné šaty, podprsenky vykukující zpod oblečení, slip dresses, mikrošortky připomínající spodní prádlo a nejrůznější babydoll siluety. Pantaloons patří do širšího trendu underwear as outerwear – prádla, které už nemá žádný zájem zůstávat schované.
Pantaloons jsou jeho romantičtější sestřenice.
Současné modely bývají z lehké bavlny nebo lnu, někdy jsou průsvitné, často mají krajkové vsadky, volánky, výšivky nebo stažené nohavice. Některé končí kolem kolen, jiné uprostřed lýtek a další sahají téměř ke kotníkům. Právě díky objemu kolem nohou mají tu zvláštní siluetu, která může připomínat historické prádlo, harémové kalhoty i oblečení malé holčičky současně.
A přesně tady se rozhoduje, jestli budou vypadat fantasticky, nebo jako kostým.
1. Romantiku nech romantikou. Ale nepřeslaď ji
Nejjednodušší cesta vede přes bílé nebo krémové pantaloons a jemný top. Může to být krajková halenka, jednoduché tílko, lehký bavlněný top s knoflíčky nebo něco s drobnými volány.
Jen pozor: když už mají kalhoty krajku, mašličky, řasení a objem, nemusíš k nim přidat ještě krajkovou čelenku, háčkovanou kabelku, perlový náhrdelník a střevíčky Marie Antoinetty.
Právě jednoduchý vršek může zabránit tomu, aby romantika přešla v kostým. Doporučujeme mimo jiné jednoduché černé nebo grafické tričko a ploché boty, například baleríny či mary janes.
Přidej malou koženou kabelku, sluneční brýle a trochu rozcuchané vlasy a najednou nejsi žena čekající na kočár.
Jsi žena čekající na espresso.
2. S obyčejným tílkem jsou najednou mnohem méně „babičkovské“
Tohle bych doporučila každé, která se na trend dívá se směsí fascinace a podezření. Nech pantaloons dělat všechno divné.
K bílým nebo smetanovým vezmi jednoduché černé tílko na tělo. K černým zase bílé. Žádné další volány, žádná komplikovaná silueta nahoře. Přidej kožené sandály nebo baleríny, velké brýle a jednoduchou kabelku.
Vznikne přesně ten typ outfitu, který funguje díky kontrastu: dole viktoriánská babička, nahoře současné město.
A protože kalhoty jsou široké, je dobré ukázat alespoň část pasu. Přiléhavější nebo kratší top dá celému objemu nějakou strukturu a ty nebudeš mít pocit, že ses ztratila uvnitř vlastní garderoby.
3. Přes plavky dávají až podezřele velký smysl
A tady přiznávám, že bych se nechala zlomit velmi rychle.
Lehké bílé pantaloons přes jednodílné plavky nebo bikiny, žabky, velká slaměná taška, sluneční brýle a vlasy ještě mokré od vody.
Najednou ta historická silueta vůbec nepůsobí historicky.
Noste je přes bikiny jako lehký outfit mezi pláží a drinkem a Bella Hadid se v podobném bílém modelu objevila na jachtě ve Francii.
A právě tady vynikne jejich nejpraktičtější vlastnost: jsou volné a u lehkých bavlněných či lněných variant může vzduch kolem těla skutečně proudit. V rozpáleném létě to začíná znít podstatně lákavěji než denim nalepený na stehnech.
Možná babička něco věděla.
4. Chceš je vzít do města? Dej jim něco, co tam jednoznačně patří
Pantaloons mají samy o sobě tolik vintage energie, že jeden z nejlepších stylingových triků je přestat s nimi zacházet jako s historickým kusem.
Zkus k nim ostrou moderní kabelku. Minimalistický top. Výrazné sluneční brýle. Kožené baleríny nebo čisté sandálky. Klidně přes ně přehoď kratší sako nebo jinou strukturovanou vrstvu.
Cílem není jejich zvláštnost schovat. Cílem je ukázat, že přesně víš, co sis oblékla.
To je mimochodem rozdíl, který u módních úletů rozhoduje skoro o všem. Pokud se v nich budeš celý den nervózně kontrolovat ve výlohách a přemýšlet, jestli nevypadáš směšně, pravděpodobně se nebudeš cítit dobře. Pokud je oblékneš jako věc, která tě prostě baví, začnou fungovat úplně jinak.
5. A teď jim vezmeme všechnu nevinnost
Protože bílé krajkové pantaloons s romantickou halenkou jsou hezké. Ale Poudrée by byla velmi smutná, kdybychom skončily právě tam.
Takže si představ černé pantaloons. Ne úplně průsvitné, ale lehké, objemné, s jemným krajkovým zakončením u lýtek. K nim přiléhavý černý top nebo korzetový vršek, výraznější kovové šperky, malou kabelku a kitten heels nebo ostré baleríny.
Vlasy uhlazené. Rtěnka výraznější. Žádná slaměná taška, žádná romantická zahrada.
Večer.
Najednou kalhoty, které ještě před chvílí vypadaly jako spodní prádlo viktoriánské tetičky, získají úplně jinou energii.
Přesně tenhle outfit bude také zajímavý test toho, co na módě miluju nejvíc: jeden kus oblečení nemá jednu povinnou osobnost. To, co vedle bílé halenky působí romanticky, může vedle černého korzetu vypadat skoro provokativně.
Nejsou „lichotivé“. A možná právě proto nás začaly bavit
Na pantaloons je ještě jedna věc, která stojí za pozornost. Nedělají to, co se od ženského oblečení dlouho automaticky očekávalo.
Neprodlužují nohy. Nekopírují zadek. Nestahují pas. Nesnaží se vytvořit iluzi co nejdelší a nejštíhlejší siluety. Naopak přidávají látku přesně tam, kde nám módní poučky celé roky doporučovaly objem nepřidávat.
Španělský Vogue si u příbuzných širokých a balonových kalhot všímá stejného paradoxu: odporují tradiční představě o tom, že kalhoty mají postavu opticky prodlužovat a zeštíhlovat – a přesto se prosazují.
Možná je to jen další otočka módního kola.
Ale možná nás po letech oblečení, které má především něco zvýraznit, zamaskovat, zúžit nebo vytvarovat, začínají bavit i věci, jejichž hlavní argument zní mnohem prostěji:
Je mi v tom dobře a připadá mi to krásné.
Takže… oblékneme si babiččiny kalhoty?
Některé trendy vidíš a okamžitě víš, že jsou tvoje. U pantaloons bych spíš čekala pomalé tři fáze.
Nejdřív: V žádném případě.
Potom: No dobře, na ní to vlastně nevypadá špatně.
A nakonec se jednoho srpnového odpoledne přistihneš, jak stojíš před zrcadlem v krajkových kalhotách stažených u lýtek a řešíš, jestli k nim vypadají lépe černé baleríny, nebo sandálky.
Nebudu tě soudit.
Po tomhle článku už totiž trochu řeším totéž.
FAQ
Co jsou pantaloons a bloomers?
Historické názvy a konkrétní střihy nejsou úplně zaměnitelné, ale v současné módě se jimi označuje několik příbuzných podob volných kalhot inspirovaných historickým spodním či reformním oděvem. Dnešní módní varianty bývají široké, často stažené nebo zdobené u spodního lemu a mohou končit od kolen až téměř u kotníků.
Proč se jim říká bloomers?
Název se spojil s americkou aktivistkou Amelií Bloomer, která v 19. století propagovala reformní oděv s volnými kalhotami pod kratšími šaty či tunikou. Sama tento oděv nevynalezla, její jméno se s ním však silně spojilo.
Jsou pantaloons opravdu trendem léta 2026?
Ano, romantické bloomers, pantaloons a příbuzné objemné kalhoty se v sezoně jaro/léto 2026 objevují v módních médiích, street stylu i na celebritách. V podobných modelech byly letos vidět například Bella Hadid nebo Dua Lipa.
S čím je nosit, pokud nechci vypadat jako v kostýmu?
Začni kontrastem. K romantickým kalhotám dej velmi jednoduchý současný top, tílko nebo tričko a moderní doplňky. Čím zdobnější jsou samotné pantaloons, tím méně dalších romantických detailů obvykle potřebují.
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Zdroje: Byrdie – Um, All the Cool Girls Are Wearing... Pantaloons? [1], Smithsonian Institution – Gymnasium Suit, 3-Piece [2], National Museum of American History – Great Strides for the „New Woman“, Suffrage, and Fashion [3], Glamour – Bella Hadid Cosigns This Summer’s Romantic Granny-Pants Trend [4], Vogue España – Pantalones de abuela, la tendencia vintage romántica del verano 2026 [5], Marie Claire – Dua Lipa Made Bloomers Look Surprisingly Chic in Italy [6]. img ai generated