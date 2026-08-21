Přes 160 zlomenin po jediném nárazu. Kostra ze Stirlingu možná zachytila první známý zásah trebuchetem

Více než 160 zlomenin vzniklo v době jeho smrti, od temene lebky až po kolena, a jejich rozložení odpovídá jedinému mimořádně prudkému nárazu do oblasti pravého ramene a týlu.
Výzkumníci nyní navrhují vysvětlení, které se v archeologii dosud nepodařilo doložit na konkrétní lidské kostře: muže mohl zasáhnout projektil ze středověkého trebuchetu. Čas i místo svádějí ke jménu nejslavnějšího z nich – War Wolf krále Eduarda I. Jenže právě tady musíme zastavit. Na Stirling pálilo více obléhacích strojů a z kostí nelze zjistit, který z nich kámen vypustil.
Na kostře nebyla jedna smrtelná rána. Byla jich celá mapa
Jo Buckberry z University of Bradford a Patrick Randolph-Quinney z Uppsalské univerzity znovu zkoumali všech devět lidí nalezených na Stirling Castle, aby zjistili, zda jejich poranění souvisejí s válkami za skotskou nezávislost. Skeleton 150 byl muž ve věku přibližně 22 až 34 let. Makroskopickou analýzu doplnili rentgenem, mikroskopií a mikro-CT.
Výsledek byl extrémní: více než 160 perimortálních zlomenin, tedy poranění vzniklých v době smrti, se táhne od lebky po kolena. Všechny mají charakter tupého traumatu. Největší fragmentace se soustřeďuje kolem pravého ramene a zadní části lebky. V porovnání s moderními forenzními případy vědci dospěli k závěru, že nejlépe odpovídá jediný vysokorychlostní náraz. Muž byl pravděpodobně v okamžiku zásahu na nohou a měl předloktí ohnutá před tělem.
Některá média uvádějí přesné číslo 167 zlomenin, ale samotný zveřejněný konferenční abstrakt pracuje opatrněji s formulací „over 160“. Pro náš článek bych proto držela právě údaj z primárního zdroje.
Stirling v roce 1304 nebyl místo, kde by chtěl člověk stát na hradbách
Historický kontext je téměř podezřele vhodný. V roce 1304 obléhal Stirling anglický král Eduard I. Hrad představoval jedno z posledních významných center skotského odporu. Posádku vedenou Williamem Oliphantem tvořilo přibližně 25 mužů, proti nimž Eduard shromáždil mimořádné množství techniky a materiálu.
Podle Historic Environment Scotland bombardovalo hrad třináct katapultů a trebuchetů ve dne i v noci. Do Stirlingu se vozilo železo, kámen i olovo a ze skotských kostelů nechal Eduard stahovat olověné střechy pro potřeby svých obléhacích strojů. Pak nechal postavit něco ještě většího.
War Wolf byl tak velký, že král odmítl kapitulaci
Na stavbě slavného War Wolfu mělo pracovat pět hlavních tesařů a přibližně padesát dalších dělníků. Když obránci viděli, co vzniká pod hradem, nabídli kapitulaci. Eduard ji podle dobových zpráv odmítl přijmout dřív, než svůj nový stroj vyzkouší. Nechal dokonce připravit místo pro dvorní publikum. Projektil o hmotnosti kolem 140 kilogramů pak zasáhl opevnění.
Byla to nejen zbraň, ale politické divadlo. Eduard chtěl předvést schopnost zničit poslední významnou pevnost odporu.
A právě proto je lákavé z muže Skeleton 150 udělat oběť War Wolfu. Jenže důkaz tak daleko nesahá.
Třináct obléhacích strojů znamená třináct dobrých důvodů k opatrnosti
Výzkumníci v abstraktu mluví o prvním možném archeologickém dokladu traumatu způsobeného trebuchetem. Nedokážou však přiřadit konkrétní projektil konkrétnímu stroji. Stirling byl ostřelován dlouhé týdny a War Wolf nebyl jediným trebuchetem na bojišti.
Navíc zatím nemáme kompletní recenzovaný článek. Výsledky byly v srpnu 2026 prezentovány na 25. European Paleopathology Association Meeting v Berlíně a veřejně dostupný je konferenční abstrakt. Sami autoři uvádějí jako omezení nedostatek přímo srovnatelných moderních forenzních případů. To neznamená, že interpretace je slabá; znamená to, že formulace „první potvrzená oběť War Wolfu“ by byla o několik kroků dál než současné důkazy.
Výzkum ostatků navíc probíhal už před současným závěrem. University of Bradford v roce 2025 informovala o CT a mikro-CT skenování stirlingských koster a upozorňovala, že jedna z nich nese nejméně stovku poranění. Nové technologie tak umožnily odlišit praskliny vzniklé při smrti od poškození, které kost utrpěla během sedmi století v zemi.
Kroniky nám ukázaly zbraň. Kostra možná poprvé ukázala jejího člověka
O trebuchetech víme z písemných zpráv, vyobrazení, technických rekonstrukcí i archeologických nálezů projektilů. Přímý lidský doklad je ale mnohem vzácnější. Meče nechávají řezné stopy, šípy mohou zůstat v kostech. Obrovský kámen vržený obléhacím strojem způsobí spíš katastrofické tupé trauma, které lze po staletích snadno zaměnit za pozdější rozlámání kostry.
Právě to dělá Skeleton 150 tak zajímavým. Moderní zobrazování umožnilo rekonstruovat směr a dynamiku jednoho okamžiku, který se odehrál před sedmi sty lety.
Možná tedy nikdy nezjistíme, zda kámen vystřelil právě slavný War Wolf.
Ale máme stále lepší důvod myslet si, že někdo na Stirlingu stál v cestě zbrani, kterou středověké kroniky popisovaly hlavně z pohledu těch, kdo ji obsluhovali.
Tentokrát možná vidíme válku z druhé strany projektilu.
Věděli jste, že…
…Eduard I. údajně nedovolil obráncům Stirlingu kapitulovat, dokud War Wolf nebyl použit? Pokud je dobový příběh správný, obří trebuchet už nebyl vojensky nutný. Král chtěl demonstrovat svou převahu – a z obléhacího stroje udělal spektákl.
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Zdroje: Kód Enigma [1], 25th European Paleopathology Association Meeting – Skeleton 150 from Stirling Castle, Scotland: The First Evidence of Trebuchet Trauma in the Archaeological Record [2], Historic Environment Scotland – The War Wolf at Stirling Castle [3], University of Bradford – Uncovering stories behind Medieval skeletons found at castle [4]. img AI generated