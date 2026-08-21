Morávková prozradila, jak slavila 55. narozeniny. Každý večer divadlo, jazz a syn, co kvůli ní letěl přes půl světa

Žádný velký večírek s desítkami hostů, žádný pronajatý sál. Herečka a moderátorka, které 29. července 2026 bylo pětapadesát, si k narozeninám
nadělila to, co ji baví celý život: divadlo, hudbu a blízké lidi. Ve veřejně dostupných rozhovorech sama popsala narozeninový pobyt v New Yorku jako dvoutýdenní kulturní maraton s manželem, klavíristou Petrem Maláskem. Čtyři broadwayské muzikály, jeden balet a dva jazzové koncerty. A k tomu syn Petr, který za rodiči přiletěl, aby u toho byl. Dva týdny, čtyři muzikály a jeden splněný sen
Morávková o newyorské cestě mluvila jako o splněném snu. Na svém Instagramu, který bere jako „deník radostných zážitků“,
sdílela fotky z Times Square i poděkování za narozeninová přání. Z jejích příspěvků a následných rozhovorů se nám podařilo dohledat tři z broadwayských titulů, které s Maláskem viděli: Water for Elephants – muzikálová adaptace románu o cirkusovém světě třicátých let The Great Gatsby – broadwayská verze Fitzgeraldovy klasiky The Book of Mormon – satirická komedie, kterou Morávková podle vlastních slov viděla už opakovaně
Čtvrtý muzikál, konkrétní baletní představení ani jazzové kluby veřejně nejmenovala. Víkend zakončili v Harlemu, čtvrti, která je pro newyorský jazz ikonická.
Jazz díky Maláskovi, divadlo díky sobě
Že si Morávková vybrala právě tuhle formu oslavy, překvapí jen toho, kdo ji nezná. Dlouhodobě s manželem objíždí zahraniční scény, pravidelně se
vracejí na salcburské operní festivaly a Broadway pro ni představuje měřítko, ke kterému českou muzikálovou tvorbu poměřuje. V rozhovoru pro Reflex poznamenala, že The Book of Mormon jí ukazuje, „z čeho všeho si Američané dovolí dělat legraci“, zatímco v Česku podle ní převažují spíš „písničkály“.
K jazzu ji přivedl právě Malásek. Sama přiznává, že jejich hudební světy se prolínají: on jí otevřel jazz, ona mu zase nosí divadelní podněty. Dva jazzové koncerty během narozeninového pobytu tak nebyly ústupek manželovi, ale společný terén.
Syn Petr: studium v Británii, návrat do Česka
Formulace o synovi, který „letěl přes půl světa“, má reálný základ v jeho životní geografii. Petr, jediný syn Morávkové a Maláska, studoval
anglickou literaturu a tvůrčí psaní na univerzitě v Canterbury, později přidal rok novinařiny. V lednu 2024 o něm Morávková v rozhovoru pro Vlastu říkala, že pendluje mezi Prahou a Londýnem. Na podzim téhož roku už pracoval jako redaktor ČT24 a psal pro hudební magazín Headliner. Zdroj fotografie: Nextfoto
Odkud přesně na narozeninovou cestu přiletěl, veřejné zdroje neupřesňují. Jisté je, že vztah rodiny je podle všech dostupných rozhovorů mimořádně těsný. „Vždycky bude kus nás a my jeho,“ řekla Morávková. Syn jezdí domů na každé Vánoce a nemá problém vyrazit s rodiči i na společnou dovolenou.
Padesátiny v Rakousku, pětapadesátiny v New Yorku
Srovnání s předchozími kulatinami ukazuje posun v ambici, ne v principu. Padesátiny v létě 2021 trávila Morávková v Rakousku:
ráno pugét, přes den malá překvapení od „chlapců“, večer objednaná večeře. Velkou oslavu tehdy sama odmítla kvůli covidu. New York je kulturně ambicióznější verze téhož rodinného modelu: žádní cizí hosté, jen manžel, syn a sdílený zážitek.
Letos na jaře se navíc do New Yorku vrátila pracovně, fotila módní obsah a stihla koncert i muzikál. V rozhovoru pro
Blesk pro ženy přiznala, že kdyby v Americe měla práci, dokáže si tam pobyt představit. Bez práce ne. „Jsem Češka jako vyšitá,“ dodala. Zpátky na prkna i na obrazovku
Po narozeninových cestách se Morávková vrací do ustáleného rytmu. Na Nově dál moderuje Snídani s Novou každý všední den od šesti ráno, v Divadle Bez zábradlí ji diváci najdou v inscenacích Hra, která se zvrtla, Apartmá v hotelu Plaza nebo Kdes to byl(a) v noci?
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Eva Smejkalová