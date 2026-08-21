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Pro propršených a bouřlivých dnech se vyčasí. Předpověď slibuje slunce bez deště

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Po několika deštivějších a také bouřlivějších dnech se opět vrátí slunce. Srážky by měly doznívat ještě v sobotu, poté už ale bude slunečno a také teploty půjdou nahoru. Koncem příštího pracovního týdne by opět mohly atakovat tropickou třicítku.
Pro propršených a bouřlivých dnech se vyčasí. Předpověď slibuje slunce bez deště

Pro propršených a bouřlivých dnech se vyčasí. Předpověď slibuje slunce bez deště

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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