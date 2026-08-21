Pro propršených a bouřlivých dnech se vyčasí. Předpověď slibuje slunce bez deštěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pro propršených a bouřlivých dnech se vyčasí. Předpověď slibuje slunce bez deště
Liberecký kraj má za sebou divoké ráno, během kterého kvůli bouřkám a jejich následkům zasahovali hasiči u...
Liberecká výzkumná organizace VÚTS rozšiřuje svůj aplikovaný výzkum o humanoidní robotiku. Právě humanoidní...
Neosvětlené auto zastavila hluboko v noci v jedné z ulic České Lípy noční hlídka tamní městské policie. A...
V Sokolské ulici v Liberci došlo dnes po druhé hodině odpolední k dopravní nehodě, při které se vozidlo...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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