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Vitamínový zázrak do pití z mrazáku: Jak si připravit citrusovou šťávu na léto i zimu

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Cca jednou za rok si zase udělám malou zásobu do mrazáku a pokaždé si pak říkám, proč to nedělám častěji. Zmražená citrusová šťáva z citronu a pomeranče je hotová za pár minut, nezabere skoro žádnou práci a v létě zachrání domácí pití, v zimě zase čaj. Stačí ovoce odšťavit, přecedit a nalít do tvořítek na led.
Obrázek citrusů k receptu s názvem Stačilo ji zamrazit: Zmražená šťáva z citrusů vydrží déle, šetří čas a hodí se do vaření i limonád

Obrázek citrusů k receptu s názvem Stačilo ji zamrazit: Zmražená šťáva z citrusů vydrží déle, šetří čas a hodí se do vaření i limonád

Zdroj: Zdroj: Cooky.cz, Recept s názvem Stačilo ji zamrazit: Zmražená šťáva z citrusů vydrží déle, šetří čas a hodí se do vaření i limonád
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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