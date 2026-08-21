Vitamínový zázrak do pití z mrazáku: Jak si připravit citrusovou šťávu na léto i zimu

Cca jednou za rok si vždycky připravím menší zásobu do mrazáku a pokaždé si říkám, proč to nedělám častěji. Zmražená citrusová šťáva z citronu a pomeranče je hotová za pár minut, práce je s ní minimum a v létě zachrání domácí pití, v zimě zase čaj. Stačí ovoce odšťavit, přecedit a nalít do tvořítek na led. V tom je celé kouzlo, nic víc v tom není.
Obvykle vezmu pár pěkných
, přidám citronů pomeranč a za chvíli je hotovo. Vyhovuje mi hlavně to, že si základ připravím dopředu a pak už jen sahám po kostkách podle potřeby. Jednu do sklenice s vodou, dvě do džbánu s , další do čaje, když se venku ochladí a začne být sychravo. limonádou
Praktické je i to, že si poměr můžete snadno upravit. Někdo má radši
ostřejší citronovou chuť, já ji doma často zjemním trochou pomeranče. Když šťávu před zmrazením přecedíte, bude čistší a v nápojích příjemnější. A když ji nalijete do menších tvořítek, dávkování je pak opravdu jednoduché. Citrusová šťáva v mrazáku dává větší smysl, než se zdá
Mražení citrusové šťávy není nic nového, jen se na to občas zapomíná. V domácích tipech i v běžné kuchyňské praxi se objevuje hlavně zmrazení do
tvořítek na led, protože kostky se pak dají brát po jedné. Stejný princip používají i lidé, kteří si chystají základ do míchaných nápojů nebo domácích limonád. Recept na zmraženou citrusovou šťávu
Doba přípravy: 10 minut
Doba mražení: zhruba 4 hodiny
Počet porcí: asi 10 až 14 kostek podle velikosti tvořítka Ingredience pro přípravu 2 ks citronů 1 ks pomeranče 1 až 2 lžíce cukru, pokud chcete jemnější chuť 1 ks tvořítka na led nebo silikonové formy Postup přípravy domácí zmražené šťávy z citronu a pomeranče
1. Citrusy nejprve dobře omyjte a osušte. Pokud byly v lednici, nechte je chvíli při pokojové teplotě, protože z měkčího ovoce dostanete víc
šťávy.
2. Každý
citron i pomeranč krátce poválejte dlaní po pracovní ploše. Je to maličkost, ale při mačkání je to znát.
3. Ovoce rozpulte a vymačkejte šťávu ručně nebo odšťavňovačem do mísy či odměrky. Když spěchám, beru obyčejný ruční lis a mám hotovo za chvíli.
4. Vymačkanou
citrusovou šťávu přeceďte přes jemné sítko. Oddělíte tak větší kousky dužiny a semínka, což se hodí hlavně tehdy, když chcete kostky později použít do pití nebo do čaje.
5. Ochutnejte a podle potřeby přidejte
cukr. Není nutný, ale pokud plánujete kostky hlavně do studené vody, trocha sladkosti někdy přijde vhod.
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6. Připravenou šťávu nalijte do
tvořítka na led nebo do menších silikonových formiček. Neplňte je úplně po okraj, při mražení se objem lehce změní.
7. Formu dejte do mrazáku alespoň na
4 hodiny, lépe přes noc. Jakmile jsou kostky ztuhlé, vyklopte je a přesuňte do uzavíratelného sáčku nebo krabičky.
8. Hotové kostky používejte podle potřeby. Jedna až dvě se hodí do
vody, limonády nebo do vychlazeného čaje, v zimě je dávám rovnou do horkého nápoje. V mrazáku vydrží několik týdnů, pokud jsou dobře uzavřené a nenatáhnou okolní pachy. Foto: Cooky.cz, Citrusová šťáva Rady hospodyňky z domácí kuchyně Pokud chcete čistší chuť do nápojů, šťávu vždycky nejdřív přeceďte. Je to drobnost, ale ve sklenici je rozdíl znát. Na letní pití se mi osvědčil poměr 2 citrony a 1 pomeranč, protože není zbytečně ostrý a děti ho berou ochotněji. Jestli děláte větší zásobu, kostky po zmrznutí přesypte do sáčku. Tvořítko se vám uvolní na další várku. Když vám zbydou jahody, klidně stejným způsobem zamrazte i rozmixované ovoce do tvořítek. Já to tak občas dělávám a v létě pak jen kombinuji citrusové a jahodové kostky v jednom džbánu. Je to rychlé a člověk má po ruce domácí základ bez zbytečné práce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková