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Kilogram popela a kilogram skořápek pod rajčata v červenci. Plody jsou masité a plíseň se jim celé léto vyhne obloukem

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Dopřejte rajčatům v červenci a srpnu živinami nadupané domácí hnojivo. Dozrají cobydup a plíseň se jim vyhne obloukem.
Sklizená rajčata v sáčku

Sklizená rajčata v sáčku

Zdroj: Logan Ingalls / Creative Commons / CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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