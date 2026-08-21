Kilogram popela a kilogram skořápek pod rajčata v červenci. Plody jsou masité a plíseň se jim celé léto vyhne obloukem

V červenci se radují všichni milovníci čerstvé zeleniny, začínají totiž dozrávat první rajčata. Aby tomu tak bylo i nadále a rostliny nezačaly trpět buď nedostatkem živin, nebo zákeřnou plísní,
potřebují správně a pravidelně vyživovat. Vsadit můžete na čistě organická hnojiva, z nichž si celou řadu dokážete vytvořit sami. Skvělými ingrediencemi jsou třeba dřevěný popel a vaječné skořápky. Jaké jsou výhody organických hnojiv
Existuje spousta důvodů, které činí organická hnojiva ideální výživou pro celou zahradu. Na rozdíl od minerálních hnojiv, jež sice vyživí rostliny, ale samotnou zem již ne, mají pozitivní vliv na půdní život. Vzniká díky nim
humus, který zeminu obohacuje o důležité látky, přitahuje užitečné mikroorganismy a pomáhá v ní udržovat potřebnou vláhu. Přírodní hnojiva neúčinkují hned jako jejich syntetičtí kolegové, ale živiny uvolňují do země postupně a působí tak dlouhodoběji. Navíc tak dáte „druhý život“ kuchyňskému odpadu a jiným zbytkům. Přírodní hnojivo pro rajčata z popela a skořápek
Výroba ideálního hnojiva pro rajčata může být jednodušší a levnější, než byste čekali. Hlavními ingrediencemi jsou totiž dřevěný popel a vaječné skořápky. Popel se postará o
dostatek fosforu, hořčíku a především draslíku. Ten pomáhá rajčatům (ale i okurkám a další plodové zelenině) prospívat i v suchém létě, bohatě kvést a plodit. Vaječné skořápky zase dodají potřebný vápník, bez kterého rajčatům hrozí hniloba květního konce.
Zcela přírodní hnojivo pro rajčata vytvoříte velice jednoduše. Stačí smíchat kilogram dřevěného popela s kilogramem namletých vaječných skořápek. Popel může být z jakéhokoliv dřeva, dřevěných briket nebo pelet. Pokud nezvládnete nasbírat dostatek vaječných skořápek,
můžete je zakoupit v chovatelských potřebách, pro vysoký obsah vápníku se totiž používají jako doplněk stravy pro psy. Výslednou směsí bohatě posypejte zem pod rajčaty a poté vydatně zalejte, aby se živiny začaly uvolňovat. Zdroj fotografie: Torsten Behrens / Creative Commons / CC BY 2.0 Ideální přírodní hnojivo pro rajčata a nejen pro ně
Zcela nejlepším a nejuniverzálnějším hnojivem pro celou zahradu je bezesporu kompost. Hodí se pro všechny plodiny a květiny bez rozdílu. Přiláká žížaly a užitečné mikroorganismy a zadrží v půdě cennou vláhu.
Mulčovat s ním můžete prakticky cokoliv po celou dobu vegetace. Jeho výroba sice chvíli trvá (může zrát rok až tři), lepší přírodní hnojivo pro rajčata byste však těžko hledali. Pokud kompost založíte správně a budete na něj házet ty „správné“ zbytky, nemusíte se bát ani nepříjemného zápachu.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři