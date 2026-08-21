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58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. Během prvních hodin zatkli hlavní představitele státu a dopravili je do Moskvy

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Vojenská invaze v srpnu 1968 ukončila naděje na uvolnění politických poměrů. Vpád cizích armád doprovázela řada velmi dramatických a utajovaných událostí.
Okupace srpen 1968

Okupace srpen 1968

Zdroj: FOTO:František Dostál, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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