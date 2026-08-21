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Tom Hardy ve spirále smrti. Druhá Země gangů útočí krvavým i zábavným trailerem

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První řada Země gangů si získala slušnou fanouškovskou základnu a ukázala, že Guy Ritchie dokáže vyprodukovat silné gangsterky nejen na filmovém plátně. Krvavá válka gangů se v blížící se druhé sérii rozjede naplno a hvězdné osazenstvo složené z Toma Hardyho, Pierce Brosnana či Helen Mirren bude čelit dosud největším hrozbám. Nová upoutávka to prodává v patřičně krvavém, ale také přepáleném stylu.
Tom Hardy ve spirále smrti. Druhá Země gangů útočí krvavým i zábavným trailerem

Tom Hardy ve spirále smrti. Druhá Země gangů útočí krvavým i zábavným trailerem

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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