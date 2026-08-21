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Sprej měl zamaskovat stopy, dva zloději mají na kontě 25 krádeží

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Dennívýzva
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Mysleli si, že pár střiků barvy a kamery budou mimo hru. Jenže sprejový trik nezabral a kriminalisté z Královéhradeckého kraje rozpletli sérii 25 krádeží napříč čtyřmi kraji.
Sprej měl zamaskovat stopy, dva zloději mají na kontě 25 krádeží

Sprej měl zamaskovat stopy, dva zloději mají na kontě 25 krádeží

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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