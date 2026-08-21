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Nebezpečná ke koupání. Hygienici vydali zákaz pro vodní nádrž Plumlov

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Podle výsledků analýz došlo v uplynulých týdnech k navýšení výskytu nebezpečných sinic ve vodní nádrži Plumlov na Prostějovsku. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje na základě výsledků upravila hodnocení kvality vody na nejhorší pátý stupeň a vydala zákaz koupání.
Nebezpečná ke koupání. Hygienici vydali zákaz pro vodní nádrž Plumlov

Nebezpečná ke koupání. Hygienici vydali zákaz pro vodní nádrž Plumlov

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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