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Pod hladinou Severního moře leží ropný poklad. Johan Sverdrup má miliardy barelů

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Pod hladinou Severního moře se ukrývá jedno z největších ropných polí Norska. Johan Sverdrup leží přibližně 160 kilometrů západně od Stavangeru…
Johan Sverdrup

Johan Sverdrup

Zdroj: VodaDnes.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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