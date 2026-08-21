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Vědci se šeredně spletli. Genetika překopala pravěké nálezy a budou se přepisovat učebnice

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Dvě stě let ležel v muzeu mezi artefakty slavných mužů. Hrob plný zlata, rituálních nástrojů a zbraní patřil údajně nejvlivnějšímu šamanovi své doby. Pak přišli vědci s pinzetou, zkumavkou a výsledkem, který otřásl celým oborem. Chromozomy XX. Všechny učebnice najednou mohly letět do stoupy.
Vědci se šeredně spletli. Genetika překopala pravěké nálezy a budou se přepisovat učebnice

Vědci se šeredně spletli. Genetika překopala pravěké nálezy a budou se přepisovat učebnice

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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