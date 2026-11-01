Pomozte Karolínce z Liberce: Po srážce autem nutně potřebuje nový vozík

O nehodě Liberecká Drbna informovala.
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Život rodiny se po nehodě zásadně změnil. Karolínka sice neztrácí radost z tvoření, malování nebo stavění LEGA jednou rukou, avšak následky úrazu ji provázejí každý den a vyžadují speciální péči, inkontinenční pomůcky a především neustálou pomoc maminky.
Ta však na každodenní péči o dceru i zajištění celé domácnosti zůstala sama a vedle návštěv lékařů a rehabilitací musí zvládnout zajistit hygienu, oblečení a všechny běžné výdaje. Situaci navíc zhoršil fakt, že rodina přišla o pravidelnou finanční podporu od Dobrého anděla. Tento výpadek maminka nedokáže ze svých příjmů pokrýt, a peníze tak chybí na nájem, energie, potraviny i nezbytné léky.
Dosluhující vozík ohrožuje Karolínčinu mobilitu
Velkým problémem je aktuální technický stav pomůcek. Stávající mechanický vozík má neopravitelnou pravou brzdu, uvolněné kolo a pro Karolínku přestává být bezpečný. Dodavatel navíc zvažuje zrušení objednávky nového vozíku. S Help Centrem je již připravena objednávka nového vozíku za 48 142 Kč, avšak rodina na ni nemá prostředky a dodavatel zvažuje její zrušení. Nový vozík je přitom pro Karolínku naprosto zásadní, protože jí umožňuje dostat se ven, absolvovat vyšetření i rehabilitace a mamince nesmírně usnadňuje každodenní péči.
Přispět Karolínce na vozík můžete zde.
Veřejná sbírka na Znesnáze21
Aby mohla rodina tuto složitou situaci zvládnout a pořídit Karolínce potřebnou pomoc, byla na portálu Znesnáze21 spuštěna veřejná sbírka. Její organizátorka Dagmar Myšková k účelu sbírky uvádí:
„Vybrané peníze pomohou uhradit konkrétní a velmi naléhavé potřeby rodiny. Výtěžek v první řadě pokryje nákup nového mechanického vozíku s příslušenstvím. Z prostředků se dále zaplatí nájemné, energie, základní potraviny, doplatky za léky, inkontinenční pomůcky a doprava k lékařům. V případě, že se vozík podaří uhradit z jiného zdroje, využijeme po dohodě se Znesnáze21 vybranou částku na ostatní uvedené životní náklady v následujících měsících.“
Závěrem organizátorka sbírky Dagmar Myšková vzkazuje: „Děkujeme, že v tom Karolínku a její maminku nenecháte samotné.“