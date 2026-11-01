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Pomozte Karolínce z Liberce: Po srážce autem nutně potřebuje nový vozík

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Téměř desetiletou Karolínku srazilo o prázdninách v roce 2018 v Mníšku u Liberce auto. Po těžkém zranění mozku a dlouhém boji v nemocnici se musela znovu učit základním dovednostem. Dnes žije s maminkou v Liberci, ta ale na vše zůstala sama a rodina nutně potřebuje pomoc.
Pomozte Karolínce z Liberce: Po srážce autem nutně potřebuje nový vozík

Pomozte Karolínce z Liberce: Po srážce autem nutně potřebuje nový vozík

Zdroj: Archiv rodiny Karolínky
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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