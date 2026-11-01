Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výuce

Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výucePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výuceZdroj: Liberecký kraj, Krajské vojenské velitelství Liberec, Martina Petrášková
Článek byl publikován 01.11.2026 06:00
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