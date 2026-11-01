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Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výuce

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V malé muzeum lehkého opevnění proměnila skupina vojáků aktivní zálohy a nadšenců u Zdislavy na Liberecku zanedbaný vojenský bunkr z roku 1938, kterým se lidově říká řopík. Sloužit bude i akcím Přípravy občanů k obraně státu (POKOS) a k výuce žáků.
Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výuce

Zanedbaný řopík u Zdislavy na Liberecku se změnil v muzeum, sloužit bude i k výuce

Zdroj: Liberecký kraj, Krajské vojenské velitelství Liberec, Martina Petrášková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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