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Babiš: V Praze, Libereckém kraji a dalších krajích budou mimořádné sněmy ANO

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V Praze, Libereckém kraji a dalších krajích, kde hnutí ANO v říjnových komunálních volbách výrazně oslabilo, se budou konat jeho mimořádné sněmy. V Libereckém kraji již byl stanoven termín, v Praze se o něm jedná.
Babiš: V Praze, Libereckém kraji a dalších krajích budou mimořádné sněmy ANO

Babiš: V Praze, Libereckém kraji a dalších krajích budou mimořádné sněmy ANO

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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