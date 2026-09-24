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Formanské závitky z bůčku a pečené kysané zelí: Sytá klasika z jednoho pekáče s chlupatými knedlíky

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Když chci vařit něco sytého, co udělá radost celé rodině a přitom nebudu stát půl dne u sporáku, sáhnu po tomto jídle z jednoho pekáče. Formanské závitky z bůčku se pečou rovnou s kysaným zelím, do kterého dávám i jablko místo cukru, a právě to mu dodá příjemně vyváženou chuť.
Obrázek k receptu na Formanské závitky z bůčku a pečené kysané zelí: Sytá klasika z jednoho pekáče s chlupatými knedlíky

Obrázek k receptu na Formanské závitky z bůčku a pečené kysané zelí: Sytá klasika z jednoho pekáče s chlupatými knedlíky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Formanské závitky z bůčku a pečené kysané zelí: Sytá klasika z jednoho pekáče s chlupatými knedlíky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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