Formanské závitky z bůčku a pečené kysané zelí: Sytá klasika z jednoho pekáče s chlupatými knedlíky

Formanské závitky z plátků bůčku patří k těm jídlům české kuchyně, která se nevyptávají na dietu a rovnou voní po česneku, kmínu a poctivém pekáči. Pečou se přímo na kysaném zelí a na talíři jim nejlépe sluší chlupaté knedlíky. Do zelí dávám jablko místo cukru, protože chuť pak zůstane příjemně kulatá, ale není ani ostrá, ani ulepeně sladká. Jednoduchý oběd, jen to chce nechat troubu pracovat.
Bůček během pečení pustí šťávu do zelí a zelí mu na oplátku pomůže, aby se zbytečně nevysušil. Z jednoho pekáče tak vytáhnete skoro celé jídlo, bez postávání u plotny a bez hromady špinavých hrnců. U nás se tenhle způsob zabydlel hlavně na víkendy. Oběd má být pořádný, ale nikdo nechce po něm uklízet kuchyň jako po výdeji v hospodě.
Můj tip zní: Když máte bůček tučnější, odkrojte při přípravě přečnívající okraje a nechte je nejdřív v pekáči krátce vyškvařit. Tuk použijete na zatažení závitků a vypečené kousky se dají schovat do polévky, k bramborám nebo jen tak stranou pro toho, kdo je v kuchyni první. Drobnost, ale na chuti je poznat. Recept na staročeské formanské závitky z bůčku
Doba přípravy: 25 minut Délka pečení: 60 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: asi 1 hodina 25 minut Ingredience pro přípravu
Závitky: 800 g vepřového bůčku bez kosti a kůže nakrájeného na plátky 150 g šunkové klobásy 1 lžička soli 1 lžička drceného kmínu 1/2 lžičky mletého pepře 1 lžíce sádla nebo podle potřeby
Pečené zelí: 500 g kysaného zelí 1 ks větší cibule 2 stroužky česneku 1/2 ks jablka 1 lžička kmínu 1/2 lžičky sladké mleté papriky sůl podle chuti pepř podle chuti 2 lžíce vody
Podávání: 8 až 12 ks chlupatých knedlíků Postup přípravy formanských závitků s pečeným zelím
1. Plátky
bůčku lehce naklepejte. Opravdu jen trochu, nemají se potrhat ani rozmačkat na tenko. Pokud někde hodně přečnívá tenčí okraj, odkrojte ho stranou. Za chvíli přijde do pekáče kvůli tuku.
2.
Šunkovou klobásu nakrájejte na kratší silnější kousky. Na každý plátek bůčku položte jeden kus klobásy, maso zarolujte a svažte kuchyňskou nití. Závitky pak drží tvar a při pečení se z nich nestane volná směs masa a klobásy.
3. Na prkénku smíchejte
sůl, drcený kmín a pepř. Závitky v koření obalte ze všech stran. Když se potom zatáhnou na tuku, kmín s pepřem se rychle rozvoní a maso dostane chuť hned od začátku.
Vepřové výpečky s červeným zelím a chlupatými knedlíky jsou poctivý oběd v tradiční podobě
4. Do pekáče nebo pečenky vložte odkrojené kousky
bůčku a na středním plameni je krátce opečte, aby pustily tuk. Pokud ho nebude dost, přidejte lžíci sádla. Vypečené kousky potom vyjměte a dejte stranou.
5. Do horkého tuku položte připravené
závitky a rychle je opečte ze všech stran. Nejde o propečení, to přijde až v troubě. Stačí, aby se maso zatáhlo a na povrchu chytilo trochu barvy.
6. Do mísy dejte
kysané zelí, najemno nakrájenou cibuli, prolisovaný česnek a půlku jablka pokrájenou na malé kostičky. Přidejte kmín, trochu soli, pepř a sladkou papriku. Promíchejte rukou nebo vařečkou, jak jste zvyklí.
7. Zelí rozprostřete doprostřed pekáče mezi zatažené
závitky. Přilijte 2 lžíce vody, pekáč přiklopte nebo zakryjte a vložte do trouby vyhřáté na 180 °C. Foto: Cooky.cz, Formanské závitky Pečte zhruba 45 minut
8. Pak závitky otočte, aby se dodělaly i z druhé strany, a nechte je v troubě ještě asi
15 minut. Kdo chce výraznější barvu, může na posledních pár minut sundat poklici.
9. Mezitím připravte
chlupaté knedlíky. Domácí hotové knedlíky z mrazáku stačí prohřát na páře. Pokud je děláte čerstvé, naplánujte je tak, aby byly hotové přibližně ve chvíli, kdy půjde pekáč ven z trouby.
10. Hotové
formanské závitky zbavte nitě a podávejte s pečeným zelím a horkými chlupatými knedlíky. Nejlepší jsou hned po dopečení. Když něco zůstane, vydrží to v lednici a druhý den stačí jídlo pomalu prohřát v troubě nebo v kastrolu. Ještě pár rad na závěr k formanským závitkům Pokud je kysané zelí hodně ostré, můžete ho před přípravou krátce propláchnout. Já to dělám spíš výjimečně, protože s jablkem se při pečení většinou zjemní samo. Na závitky se lépe hodí širší plátky bůčku. Snáz se rolují a klobása z nich při pečení tolik neutíká ven. Jestli chcete víc šťávy k podávání, přilijte v polovině pečení ještě pár lžic vody. S množstvím ale opatrně, zelí se má péct, ne plavat v tekutině. Když po obědě zbude trochu pečeného zelí, nevyhazujte ho. Druhý den se hodí k opečeným bramborám nebo do polévky. Často bývá ještě výraznější než čerstvě vytažené z pekáče.
Šťavnaté vepřové závitky plněné šunkou, párkem, vejci a kyselou okurkou: Podávejte s nadýchanou rýží a máte výborný oběd nejen na neděli
Líné zelné závitky s mletým masem připravené v troubě. Klasické karbanátky už doma neděláme. Hotové raz dva