Vepřová panenka nepotřebuje složitý recept. Stačí ji správně opéct a včas stáhnout z tepla

umí být výborná, ale odpouští málo. Necháte ji na teple o chvíli déle a místo šťavnatého řezu je z ní Vepřová panenka najednou sušší . Sous vide v tomhle pomáhá dost spolehlivě: nastaví se teplota, maso panenka si v lázni dojde a nakonec už potřebuje jen krátký kontakt s rozpálenou pánví. Při 58 °C zůstává uvnitř jemně růžová, měkká a na řezu vypadá přesně tak, jak se od dobře připravené panenky čeká.
Jednu část ale není radno odfláknout. Jakmile maso vyndáte ze sáčku, musí se
pořádně osušit. Opravdu pořádně, klidně použijte víc papírových utěrek. Vlhká panenka se na pánvi spíš dusí ve vlastní páře, než aby se opékala, a pěkná kůrka se pak nekoná. Recept na šťavnatou vepřovou panenku sous vide
Doba přípravy: 20 minut + 1,5 až 2 hodiny v sous vide Co potřebujeme
Maso: 1 ks vepřové panenky, zhruba 500–700 g 1-2 stroužky česneku 2-3 snítky tymiánu nebo rozmarýnu 1 lžíce olivového oleje dle chuti sůl dle chuti čerstvě mletý pepř 1 lžíce másla na krátké opečení na závěr
Cibulová omáčka: 1 velká cibule 1 lžíce hladké mouky 1 hrnek vývaru 1 lžíce worcesterské omáčky 1 kousek studeného másla trocha oleje, sůl a pepř Postup přípravy jemné vepřové panenky sous vide
1.
Panenku zbavíme blanek a větších zbytků tuku. Osolíme ji a opepříme ze všech stran, i z konců.
2. Do sáčku dáme
maso, česnek, tymián nebo rozmarýn a olivový olej. Sáček zavakuujeme a vložíme do vodní lázně nastavené na 58 °C.
3. Panenku necháme v sous vide připravovat
1,5 až 2 hodiny. Pokud chcete střed méně růžový, zvyšte teplotu na 60 až 62 °C. Foto: Cooky.cz, Křehká bez velké vědy: Vepřová panenka patří na všední večeři i slavnostní stůl, když víte, jak ji nepřetáhnout Během čekání se dá udělat omáčka
4.
Cibuli nakrájíme na půlkolečka, trochu osolíme a na malém množství oleje ji pomalu opečeme dozlatova.
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5. Přidáme
hladkou mouku, krátce ji necháme zarestovat a zalijeme vývarem. Opepříme, vmícháme worcesterskou omáčku a pár minut provaříme. Nakonec omáčku odstavíme a zašleháme do ní studené máslo.
6. Hotovou panenku vyndáme ze sáčku a
opravdu pečlivě osušíme papírovou utěrkou. Tady se láme výsledek: suchý povrch se opeče, mokrý se bude spíš napařovat.
7. Pánev necháme pořádně rozpálit, přidáme trochu tuku a panenku rychle opečeme ze všech stran, celkem asi
1 až 2 minuty. Ke konci vhodíme máslo, případně také česnek a bylinky, a maso jím krátce přeléváme.
8. Panenku necháme
3 až 5 minut odpočinout. Pak ji krájíme na silnější plátky. Růžový střed není závada, u téhle úpravy je to běžný a žádoucí výsledek.
TIP: Pokud se vám nechce připravovat cibulovou omáčku, dejte k panence pečené brambory a lžíci másla z pánve. Je to rychlejší varianta, ale pořád funguje velmi dobře. Často kladené otázky o vepřové panence sous vide
Musí být panenka uvnitř růžová?
Při
58 °C růžová bude a obvykle je tak také nejšťavnatější. Kdo má raději méně růžový střed, může nastavit 60 až 62 °C. Maso bude o něco pevnější.
Dá se udělat bez vakuovačky?
Dá. Použijte pevnější zipový sáček a vzduch vytlačte tak, že ho postupně ponoříte do vodní lázně. Vakuovačka je pohodlnější, ale pro domácí vaření tohle řešení stačí.
Čím nahradit worcesterskou omáčku?
Když ji doma nemáte, použijte trochu dijonské hořčice a pár kapek sójové omáčky. Chuť nebude totožná, cibulová omáčka ale získá podobně výraznější základ.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline