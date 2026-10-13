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Vepřová panenka nepotřebuje složitý recept. Stačí ji správně opéct a včas stáhnout z tepla

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Vepřová panenka umí být skvělá, ale taky suchá jak piliny, když se přežene. Právě proto mám ráda sous vide: nastavíte teplotu, maso si jede svoje a vy pak jen uděláte rychlé opečení a klid. Při 58 °C vyjde panenka šťavnatá a uvnitř růžová, což je za mě u tohoto kousku masa přesně to, co má být.
Fotografie k vepřové panence

Fotografie k vepřové panence

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Křehká bez velké vědy: Vepřová panenka patří na všední večeři i slavnostní stůl, když víte, jak ji nepřetáhnout
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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