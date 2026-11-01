Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Planeta překročila sedm z devíti bezpečných hranic. Amazonie se blíží kritickému bodu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Každoroční rozsáhlá analýza Planetary Health Check hodnotí stav devíti klíčových procesů, které udržují Zemi stabilní, od klimatu a biodiverzity přes sladkou…
pexels-ben-traveling-96284025-13348136

pexels-ben-traveling-96284025-13348136

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:00

Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Google vykácel ve Finsku les o rozloze 330 hektarů. Ekologické zásahy vyšetřuje policie
Google vykácel ve Finsku les o rozloze 330 hektarů. Ekologické zásahy vyšetřuje policie
Voda mohla vznikat přímo při formování Země, ukázaly experimenty
Voda mohla vznikat přímo při formování Země, ukázaly experimenty

Země mohla získat značnou část své vody už během svého vzniku před přibližně 4,5 miliardy let. Podle...

Věčné chemikálie v Česku: Dvě třetiny emisí PFAS připadají na jedinou čistírnu
Věčné chemikálie v Česku: Dvě třetiny emisí PFAS připadají na jedinou čistírnu

Spolek Arnika zveřejnil žebříčky největších znečišťovatelů za rok 2025, sestavené z údajů, které průmyslové...

AI se učí rozpoznávat provozní stavy čistírny odpadních vod
AI se učí rozpoznávat provozní stavy čistírny odpadních vod

Umělá inteligence dokáže díky kamerám sledovat dění v aktivačních a dosazovacích nádržích, vyhodnocovat...

Téměř dva kilometry vodovodu u Kružberku opraví metodou Primus Line
Téměř dva kilometry vodovodu u Kružberku opraví metodou Primus Line

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) zahájily sanaci téměř dvou kilometrů vodovodního...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.