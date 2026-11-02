Potápěči museli na dně řeky stavět betonový pilíř. Most Kosmonautů se otevře později

Potápěči museli na dně řeky stavět betonový pilíř. Most Kosmonautů se otevře pozdějiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Most_kosmonautu
Článek byl publikován 02.11.2026 07:00
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