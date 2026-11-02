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Potápěči museli na dně řeky stavět betonový pilíř. Most Kosmonautů se otevře později

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Dennívýzva
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Tvrdé podloží na dně řeky Vltavy zdrželo stavbu nového mostu Kosmonautů v Českých Budějovicích přibližně o šest až osm týdnů. Podle hejtmana…
Most_kosmonautu

Most_kosmonautu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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