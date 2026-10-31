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Google vykácel ve Finsku les o rozloze 330 hektarů. Ekologické zásahy vyšetřuje policie

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Až 400 tisíc stromů padlo podle odhadů ekologických aktivistů ve Finsku kvůli přípravě nových datacenter Googlu. Informuje o tom deník The…
prijun-koirala-les-finsko-unsplash

prijun-koirala-les-finsko-unsplash

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 31.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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