Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ruská ropná flotila naráží na limity arktické plavby. Tankery čekaly týdny na ledoborce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ruská Severní mořská cesta má zkrátit přepravu surovin do Asie a omezit rizika spojená s válkou na Ukrajině. Letní uvíznutí několika sankcionovaných…
Yamal_icebreaker_(2225309)

Yamal_icebreaker_(2225309)

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:00

Reklama
Další články z VodaDnes.cz
Planeta překročila sedm z devíti bezpečných hranic. Amazonie se blíží kritickému bodu
Planeta překročila sedm z devíti bezpečných hranic. Amazonie se blíží kritickému bodu
Google vykácel ve Finsku les o rozloze 330 hektarů. Ekologické zásahy vyšetřuje policie
Google vykácel ve Finsku les o rozloze 330 hektarů. Ekologické zásahy vyšetřuje policie

Až 400 tisíc stromů padlo podle odhadů ekologických aktivistů ve Finsku kvůli přípravě nových datacenter...

Voda mohla vznikat přímo při formování Země, ukázaly experimenty
Voda mohla vznikat přímo při formování Země, ukázaly experimenty

Země mohla získat značnou část své vody už během svého vzniku před přibližně 4,5 miliardy let. Podle...

Věčné chemikálie v Česku: Dvě třetiny emisí PFAS připadají na jedinou čistírnu
Věčné chemikálie v Česku: Dvě třetiny emisí PFAS připadají na jedinou čistírnu

Spolek Arnika zveřejnil žebříčky největších znečišťovatelů za rok 2025, sestavené z údajů, které průmyslové...

AI se učí rozpoznávat provozní stavy čistírny odpadních vod
AI se učí rozpoznávat provozní stavy čistírny odpadních vod

Umělá inteligence dokáže díky kamerám sledovat dění v aktivačních a dosazovacích nádržích, vyhodnocovat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

Všechny články tohoto autora →
VodaDnes.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.