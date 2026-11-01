Ruská ropná flotila naráží na limity arktické plavby. Tankery čekaly týdny na ledoborce

Ruská Severní mořská cesta má zkrátit přepravu surovin do Asie a omezit rizika spojená s válkou na Ukrajině. Letní uvíznutí několika sankcionovaných tankerů v arktickém průlivu ale ukázalo, že ústup mořského ledu automaticky neznamená snazší plavbu. Na rozvoj trasy navíc dopadají západní sankce a rostoucí bezpečnostní napětí.
V červenci uvízla skupina ruských tankerů v průlivu Vilkického, který odděluje severní Sibiř od ostrova Bolševik. Plavidla čekala v mrazivých vodách až dva týdny na pomoc jaderných ledoborců. Nakonec průlivem proplul pouze jeden tanker, zatímco ostatní musely hledat jinou trasu. Podle vyjádření Rádia Svobodná Evropa (RFELR) jde o příklad toho, jak se v některých úzkých místech může plovoucí led nahromadit natolik, že znemožní průjezd lodím bez odpovídající ledové třídy.
Rusko přitom do Severní mořské cesty (NSR) investuje značné prostředky a prezentuje ji jako bezpečnou dopravní tepnu spojující arktické přístavy s asijskými trhy. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina se po trase v roce 2025 přepravilo 37 milionů tun nákladu, byť nešlo vždy o plavby po celé její délce.
Přeprava ropy do Asie však zůstává v porovnání s celkovým ruským námořním exportem relativně malá. Do poloviny října se po celé trase přepravilo přibližně 20 milionů barelů ropy, což představovalo meziroční nárůst o polovinu, ale stále jen zhruba jedno procento ruského námořního vývozu ropy.
Rozvoj komplikují také západní sankce, které Rusku ztěžují získávání náhradních dílů, stavebních materiálů i servisních služeb. Přesto se o trasu zajímají také další země. Čína letos provozovala pravidelnou kontejnerovou linku do Evropy přes Arktidu a v říjnu tudy proplula první jihokorejská kontejnerová loď.
S rostoucí dopravou se zvyšují také bezpečnostní a ekologická rizika. Případná ropná havárie by v chladném arktickém prostředí mohla mít dlouhodobé následky, protože se ropa rozkládá pomaleji než v teplejších oblastech. Další komplikací je obtížný dohled nad rozsáhlou a odlehlou oblastí, kde podle ekologických organizací chybí dostatek nezávislých informací o nehodách.
Petr Dvořák
zdroj: Rádio Svobodná Evropa