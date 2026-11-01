Spor o vodu v Kalifornii eskaluje. Trumpova administrativa hrozí odchodem z miliardového programu

Delta řek Sacramento a San Joaquin představuje klíčový uzel kalifornského vodohospodářského systému, zároveň se však potýká s vážnou ekologickou krizí. Kalifornští regulátoři proto schválili zásadní změnu pravidel pro odběr vody, která má lépe vyvážit potřeby měst a zemědělství s ochranou řek a ohrožených druhů. Do připravovaného kompromisu však vstupuje také Trumpova administrativa, která hrozí odstoupením od dohody a stažením stovek milionů dolarů federálního financování. Vyplývá to ze zprávy neziskové redakce, která se jako jediná v Kalifornii věnuje výhradně tématům ovlivňujícím všechny obyvatele tohoto amerického státu.
Nový plán navazuje na dobrovolné dohody prosazované guvernérem Kalifornie Gavinem Newsomem. Vodárenské společnosti a další odběratelé si mohou vybrat, zda omezí část svých odběrů a zapojí se do obnovy přírodních stanovišť, nebo se na ně budou vztahovat závazná pravidla určující minimální množství vody, které musí zůstat v řekách a protékat deltou.
Program Healthy Rivers and Landscapes počítá s investicemi ve výši 2,9 miliardy dolarů (přibližně 61 miliard korun), určenými především na obnovu přírodních stanovišť a nákupy vody. Aktualizace pravidel prošla hlasováním Státní rady pro vodní zdroje, přestože proti ní vystupuje řada zainteresovaných stran.
Proti podobě dohody se totiž postupně obracejí i původní podporovatelé. Významné zemědělské a vodárenské organizace tvrdí, že výsledný návrh je příliš restriktivní a státním úřadům ponechává příliš velké pravomoci. Kritizuje jej také americká federální vláda, která zvažuje odstoupení od dohody. Tím by program přišel až o 740 milionů dolarů federálního financování. Na opačné straně stojí ekologické organizace, rybářské skupiny a domorodé komunity. Podle nich plán neposkytuje dostatečnou ochranu deltě a ohroženým druhům, zejména lososům, jejichž populace v Kalifornii dlouhodobě klesají.
Trumpova administrativa už loni v prosinci jednostranně povolila zvýšit odběry vody z delty pro zemědělství ve střední Kalifornii. Nová kalifornská pravidla by mohla její možnosti při manipulaci s vodními dodávkami omezit. Spor se týká především toho, kdo bude rozhodovat o rozdělování vody a nakolik může Kalifornie regulovat federální vodohospodářské projekty. Trumpova administrativa argumentuje potřebami zemědělců a spolehlivostí dodávek vody, zatímco kalifornští regulátoři zdůrazňují také ochranu ekosystému.
Kalifornie tak stojí před složitým rozhodnutím, jak zajistit dostatek vody pro miliony obyvatel a rozsáhlé zemědělské oblasti, aniž by dalšími odběry prohlubovala ekologickou krizi jednoho z nejdůležitějších vodních systémů západního pobřeží USA.
Petr Dvořák
zdroj: Call Matters