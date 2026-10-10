Filtr o hmotnosti 10 gramů dokáže znečištěnou vodu zbavit bakterií i těžkých kovů

Mezinárodní tým vědců z Newcastle University v Singapuru vyvinul a patentoval přenosný vodní filtr, který lze našroubovat na běžnou PET lahev. Zařízení bez použití elektřiny dokáže z vody odstraňovat bakterie, viry i nebezpečné kovy a má pomoci lidem v oblastech postižených suchem, povodněmi nebo kontaminací vodních zdrojů. Informuje o tom portál Asia Research News.
Zhoršující se dopady klimatické změny zvyšují tlak na dostupnost bezpečné pitné vody. Zatímco některé oblasti trápí dlouhodobé sucho, jiné čelí povodním a znečištění vodních zdrojů. Podle Organizace spojených národů bylo v posledním desetiletí devět z deseti přírodních katastrof spojeno s vodou. Přenosná a cenově dostupná zařízení na úpravu vody proto získávají stále větší význam.
Nové řešení vyvinul mezinárodní tým ze Sri Lanka Institute of Nanotechnology (SLINTEC), Newcastle University a Monash University Malaysia. Technologie získala patent od Národního úřadu pro duševní vlastnictví Srí Lanky pod číslem 21609. Původně vznikla jako reakce na problémy se znečištěním podzemních vod na Srí Lance, zejména v oblastech, kde se vyskytuje chronické onemocnění ledvin nejasného původu spojované s kvalitou vody.
Filtrační zařízení funguje jako malý adaptér, který se našroubuje na běžnou plastovou lahev. Uživatel jednoduše stlačí lahev a voda projde přes několik filtračních vrstev. Zařízení nepotřebuje elektřinu ani čerpadlo, což z něj činí vhodný nástroj pro krizové situace nebo odlehlé oblasti. Základem filtru jsou speciální nanovlákenné vrstvy vyrobené technologií elektrospinningu. Ty jsou navrženy tak, aby zachytávaly bakterie, viry i těžké kovy. Druhá část filtru využívá upravený uhlíkový materiál s nanočásticemi kovů a oxidů kovů, který pomáhá odstraňovat organické látky a další nečistoty.
Podle výsledků testů dokáže zařízení odstranit až 99,999 % bakterií, například Escherichia coli nebo Staphylococcus aureus. Laboratorní zkoušky rovněž prokázaly schopnost zachycovat železo, kadmium, olovo, chrom nebo arsen. U vzorku podzemní vody s obsahem arsenu a kadmia filtr odstranil téměř 99 % kadmia a přibližně 69 % arsenu.
Prototyp má hmotnost pod 10 gramů, průtok kolem 100 mililitrů za minutu a deklarovanou kapacitu až přibližně 1300 litrů vody. Díky malým rozměrům by mohl najít využití nejen v domácnostech, ale také při humanitární pomoci, ve školách, při povodních, v oblastech postižených suchem nebo u záchranných složek.
Vývojáři nyní hledají partnery pro další vývoj, výrobu a uvedení technologie na trh. Pokud se podaří zvládnout průmyslovou výrobu a certifikaci, může se z jednoduchého adaptéru na PET lahev stát nástroj, který pomůže zajistit pitnou vodu tam, kde běžná infrastruktura selhává.
Jana Nováková
zdroj: Asia Research News