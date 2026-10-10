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Filtr o hmotnosti 10 gramů dokáže znečištěnou vodu zbavit bakterií i těžkých kovů

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Mezinárodní tým vědců z Newcastle University v Singapuru vyvinul a patentoval přenosný vodní filtr, který lze našroubovat na běžnou PET lahev. Zařízení bez…
Portable low cost water filtration bottle

Portable low cost water filtration bottle

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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