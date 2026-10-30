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Česká čistírna vypustila 44 kilogramů „věčných chemikálií“. Proč se těchto látek neumíme zbavit?

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Čistírna odpadních vod u Pardubic vypustila za jediný rok 44 kilogramů takzvaných věčných chemikálií. Tyto látky pomáhají vyrábět nepromokavé oblečení, nepřilnavé povrchy nebo speciální průmyslové materiály. Jenže jejich největší výhoda se po úniku do přírody mění v problém. Některé se téměř nerozkládají, pronikají do vody i potravin a mohou zůstávat v našem těle celé roky.
Česká čistírna vypustila 44 kilogramů „věčných chemikálií“. Proč se těchto látek neumíme zbavit?

Česká čistírna vypustila 44 kilogramů „věčných chemikálií“. Proč se těchto látek neumíme zbavit?

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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