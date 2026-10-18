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Petr Pithart: Žvásty nosiče štaflí Tomia Okamury

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KOMENTÁŘ. Řeči o trvalé, a tedy trvající geneticky zakotvené tendenci některých národů podmaňovat si jiné národy jsou žvásty nevzdělaného majitele jednoho hnutí, jednoho podnikatelské projektu. Tomio Okamura jak přišel, tak jednoho dne odejde. A s ním i jeho zvrhlý přínos světové politologii: „politický rasismus“, píše v komentáři pro HlídacíPes.org Petr Pithart. Vlast, zotročení, kolaborant, vlastenec
profimedia-1038482740

profimedia-1038482740

Zdroj: Tomio Okamura. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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