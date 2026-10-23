Arabský nápis v Brně: věc odložena, expert ale upozorňuje na varovné detaily

Nápis v arabštině se objevil vloni v polovině listopadu na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Podle prvotních poznatků mělo jít zřejmě o arabské přísloví či báseň. Jak nyní zjistil HlídacíPes.org, text má mnohem závažnější souvislosti.
Navenek se v Brně vlastně nic zvláštního nestalo. Poté, co nápis policisté zdokumentovali, pracovník radnice křídou psaný arabský text smazal.
„Podle prvotních zjištění se jedná o úryvek arabského přísloví nebo básně. Je to ale velmi čerstvá záležitost, dál se jí budeme věnovat,“ komentovala to tehdy brněnská policie.
Na zajímavé souvislosti spojené s nápisem nyní HlídacíPes.org upozornil antropolog a hebraista Zbyněk Tarant ze Západočeské univerzity v Plzni.
Z veřejných zdrojů lze dohledat, že Nidál Cházim byl předním členem Brigád Al-Kuds, ozbrojeného křídla Palestinského islámského džihádu.
„Rozhodně to psal někdo, kdo arabsky umí, protože se tam objevují i ligatury – způsob psaní arabského písma, na kterém je vidět, že ten člověk má trošku vypsanou ruku a ví, co dělá. Nejsou tam žádné zjevné chyby,“ komentuje s odstupem času text antropolog a hebraista Zbyněk Tarant ze Západočeské univerzity.
[caption id="attachment_150902" align="alignleft" width="391"] Detaily k arabskému nápisu v Brně v prezentaci hebraisty Zbyňka Taranta. Foto: HlídacíPes.org ú Robert Břešťan[/caption]
Sám hovoří arabsky a pátral po významu takto napsaných slov. „Na arabském Twitteru jsem nakonec našel stejný arabský citát a pod ním vysvětlení, že jde o slova mučedníka Nidála Cházima. Je to jeden z členů hnutí Hamás, který byl zabit Izraelem v rámci války v Gaze,“ říká Tarant.
Z veřejných zdrojů lze dohledat, že Nidál Cházim byl předním členem Brigád Al-Kuds, ozbrojeného křídla Palestinského islámského džihádu; zabit byl 16. března 2023 v Dženínu (město na Západním břehu Jordánu) členy izraelských speciálních sil Duvdevan, elitní protiteroristické jednotky Izraelských obranných sil.
Něco jiného je napsat verš stovky let mrtvého arabského básníka a něco jiného slova nedávno zabitého teroristy.
Samotný překlad těch slov zní podle Taranta zhruba takto:
Mezi námi a mezi nimi
leží hory těl,
řeky nenávisti,
krve a slz
a dlouhá pomsta.
„Což kdybych našel napsané na svém domě, tak bych to považoval za závažné. Něco jiného je napsat verš stovky let mrtvého arabského básníka a něco jiného slova nedávno zabitého teroristy. Navíc ten, kdo to tam napsal, k tomu připojil i kresbu obráceného trojúhelníku, což je symbol, kterým si Hamás v minulosti označoval cíle pro teroristický útok. Už to lze samo o sobě vnímat jako hrozbu,“ komentuje to Tarant.
„To, že jde o tento verš tohoto konkrétního člověka, jsem hlásil policii, poslal jsem to na podatelnu příslušné Krajské policie Brno, ale žádnou reakci jsem nedostal a nikdo se na mne neobrátil,“ dodává.
Podle aktuálního vyjádření Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje pro HlídacíPes.org se podařilo autory nápisu dohledat. Žádné důsledky to pro ně ale nemělo.
„Uvedeného jednání se měly dopustit tři osoby, které byly následně policií dohledány. Na základě všech zjištěných skutečností byla věc ještě v prosinci loňského roku odložena, protože nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu,“ říká policejní mluvčí Andrea Cejnková.