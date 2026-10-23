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Arabský nápis v Brně: věc odložena, expert ale upozorňuje na varovné detaily

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Dennívýzva
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Nápis v arabštině se objevil vloni v polovině listopadu na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Podle prvotních poznatků mělo jít zřejmě o arabské přísloví či báseň. Jak nyní zjistil HlídacíPes.org, text má mnohem závažnější souvislosti. Navenek se v Brně vlastně nic zvláštního nestalo. Poté, co nápis policisté zdokumentovali, pracovník radnice křídou psaný arabský text
profimedia-0979352478

profimedia-0979352478

Zdroj: Ilustrační foto: Radim Strachoň / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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