Zubaře si taky nevybíráme podle nejlevnějšího vrtání. Brusel chce změny ve veřejných zakázkách

ROZHOVOR. Přes veřejné zakázky loni v Česku z veřejných rozpočtů prošlo zhruba 1,1 bilionu korun. Až 82 procent z nich se hodnotí jen podle kritéria nejnižší ceny. Evropská komise nyní navrhuje nařízení, které z kvality udělá povinnou součást hodnocení. Proč čeští zadavatelé raději sázejí na cenu, co přinese „evropská preference kvality“ a kdy se podle nového pravidla poprvé zadá česká zakázka?
Zhruba každá desátá koruna z veřejných rozpočtů se utratí prostřednictvím zakázek vysoutěžených v rámci veřejné zakázky. Drtivá většina nákupů státu, krajů a obcí, ale i nemocnic, škol nebo státních podniků se přitom hodnotí jen podle nejnižší ceny, přestože soutěž na kvalitu je i v Česku možná už řadu let.
Evropská komise nyní připravuje nařízení Public Procurement Act, které po členských státech vyžaduje nejlepší poměr ceny a kvality. Kvalita by měla vážit nejméně 30 procent, u některých služeb polovinu.
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Rozhovor je písemnou verzí podcastu Bruselská setba. Připravují jej Robert Břešťan, šéfredaktor HlídacíPes.org a Kamil Blažek, advokát a partner kanceláře Kinstellar.
Proč by měly být národní veřejné zakázky předmětem unijní harmonizace?
Ony už jsou. Současný český zákon již vychází z několika evropských směrnic. Harmonizují se ovšem jen zakázky nad zadávacími limity. Menší, podlimitní zakázky sice nejsou zcela mimo režim, zadavatel se i u nich musí řídit zákonem, ale výrazně zjednodušeně. Nadlimitních zakázek může být třeba jen čtvrtina a ty se nově budou řídit nařízením místo směrnicemi. Dnes máme 27 transpozic a 27 národních úprav a k tomu zhruba 60 sektorových předpisů. Pravidla jsou sjednocená v principech, ne v detailech, které jsou ale důležité. Vnitřní trh přitom brzdí řada překážek, často záměrně vytvářených na národní úrovni nebo ve prospěch zavedených skupin firem. Jakékoli uvolnění vnitřního unijního trhu je proto z principu dobré. To nařízení může pomoct odstranit tahle národní „hřišťátka“, aby se zakázek mohlo účastnit víc firem z jiných zemí EU.
Takže nám polské firmy budou častěji stavět dálnice?
Nebo napak my budeme víc stavět v Polsku. Pokud vím, tak třeba Metrostav stavěl ve Varšavě most a v zásadě úspěšně. Cesta to tedy není jednosměrná a mělo by to mít dopad i na nabídkové a vysoutěžené ceny. Pokud jde o přístup firem ze zemí mimo EU, je to oblast vyhrazená Unii. Stát dnes nemůže prostě zakázat vstup třeba Brazilcům na stavební trh, i když i to se dalo obejít podmínkami řízení. Nově to ale půjde otevřeně přes mechanismy upravené v rámci nařízení.
Trestněprávní riziko je reálné: porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody či pletichy při zadávání zakázky. U subjektivního hodnocení kvality se podezření z nehospodárnosti vyslovuje snáz.
Vedle zmíněné kvality má nařízení zahrnout právě i bezpečnost, odolnost dodávek, evropskou preferenci, ekologii či náklady životního cyklu. Je některé kritérium důležitější?
Žebříček takhle jednoduše asi sestavit nejde. Pokud ale existuje bezpečnostní riziko, bude stát výše a půjde vyloučit nespolehlivého dodavatele. U ICT zakázek budou například povinně vylučováni dodavatelé, které již revidovaný Akt o kyberbezpečnosti označí za vysoce rizikové. U některých staveb a bezpečnostně citlivých zakázek se bude také povinně uvádět podíl subdodávek a jednotliví konkrétní subdodavatelé.
To bude muset kontrolovat zadavatel? To bude náročné.
Nepochybně. Zatím ale máme jen návrh a uvidíme, jak se vycizelují prováděcí předpisy a metodika. Je jasné, že sám zadavatel nebude mít vždy dost zdrojů. Nestačí se jen zeptat „Jste ti hodní?“ a spokojit se s odpovědí „Jsme“. Minimálně u citlivých zakázek bude nutné ověřování se zpravodajskými službami nebo jinými orgány, které tyto informace mají.
Znamená přístup „Europe First“, že nebudeme moci nakupovat z Číny nebo USA, ani když budou levnější?
Nejde o plošný zákaz, ale řekl bych: konečně, že to tu bude. Bude to nástroj, který řada států a firem chtěla, ale právně ho neměla, a hledala řešení nějakou oklikou. Evropská preference vychází z toho, že evropské firmy tu zaměstnávají lidi, platí daně a peníze se vracejí do evropské ekonomiky. U mimoevropských firem to tak být nemusí a hrozí i riziko, že nakonec ty zisky budou použity proti nám. Preference se ale bude týkat i dodavatelů ze zemí, s nimiž má EU dohodu o veřejném zadávání. A zrovna zmíněné USA jsou stranou dohody WTO o vládních zakázkách, tudíž americké firmy budou „kryté“. Naopak Čína stranou není, takže její dodavatele půjde vyloučit. Podobně se už i u nás částečně postupovalo u tendru na Dukovany: okruh se zúžil z pěti uchazečů na tři, kdy Rusové s Číňany vypadli. Nebylo to kvůli konkrétnímu bezpečnostnímu problému, ale proto, že jde o země mimo systém transparentního zadávání.
Hlavním bodem nařízení nicméně zůstává asi to hodnocení podle poměru ceny a kvality. Proč je tam napsaná právě váha 30, respektive 50 procent?
Nutno říct, že hodnocení podle kvality a ne jen nejnižší nabídkové ceny, je možné od roku 2016, a přesto se to neděje. Řešit kvalitu, cenu v dlouhodobém horizontu životního cyklu je vždycky těžší, než vložit ceny do tabulky a vybrat tu nejnižší. Přitom když jde o vaši vlastní zakázku, kvalitu vždycky chcete. Zubaře si taky nevybíráte podle nejlevnějšího vrtání, ale podle toho, že vám plomba za půl roku nevypadne.
To evropské nařízení, jak je nyní navrženo, proto mění výchozí nastavení. Dnes musí zadavatel obhajovat, proč kvalitu hodnotí, nově bude obhajovat, proč ji nehodnotí. Minimální váha je 30 procent, ale u zakázek založených převážně na lidské práci, manuální či duševní, je to 50 procent. U vybraných architektonických a inženýrských služeb je kvalita povinná už dnes, ale zdaleka se nevyužívá všude. Skutečně platí, že podle průzkumů se v Česku primárně na cenu soutěží zhruba 80 procent zakázek, v Rakousku je to ale 30 až 40 procent, ve Francii a Británii dokonce jen kolem deseti. Jde o kulturu zadavatelů. Platí princip „comply or explain“: zadávejte podle kvality, nebo vysvětlete proč ne.
Při padesáti procentech kritéria kvality může vyhrát i nabídka dvakrát dražší, pokud tam ta kvalita opravdu je. Můžete mít boty, které se vám rozpadnou za půl roku, ale jiné vám vydrží i dvacet let.
Proč se v Česku soutěží především na cenu? Hrají roli obavy z kriminalizace?
Ano, je to druhý hlavní důvod. Za prvé se cena snadno obhajuje a za druhé to pro zadavatele znamená nižší osobní riziko. Kritika typu „byl nejlevnější, ale má lidi s dvouletou praxí, jiný s dvacetiletou“ je intelektuálně náročná, zvlášť v bouři na sociálních sítích. Na nejnižší cenu nepotřebujete odborníka. A to zmíněné trestněprávní riziko je reálné: porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody či pletichy při zadávání zakázky. U subjektivního hodnocení kvality se podezření z nehospodárnosti vyslovuje snáz. Prokázat je ale obtížné a úspěšnost je velmi malá. Martyrium navíc nekončí u trestního práva: k němu se přidávají námitky, řízení před ÚOHS a správní soud. Zadavatel na to musí vyčlenit čas, peníze i poradce, a proto do toho jde čím dál méně lidí.
Ale zakázky, kde bude stačit jako hlavní kritérium cena, zůstanou tam, kde je kvalita nějak standardizovaná. Napadá mne třeba papír do tiskárny, byť to asi nebude typ zakázky velkého rozsahu...
Ano, tam, kde je kvalita standardizovaná. Ale ještě k těm číslům 30 a 50 procent. Jde o to, že při desetiprocentní váze kvality by její význam byl minimální a o vítězi by stejně téměř vždy rozhodla cena. Při třiceti procentech už ale může vyhrát i ten, kdo je první v kvalitě, ale cenově je řekněme mezi pěti či šesti uchazeči výše. A při padesáti procentech může vyhrát i nabídka dvakrát dražší, pokud tam ta kvalita opravdu je. Můžete mít boty, které se vám rozpadnou za půl roku, ale jiné vám vydrží i dvacet let.
Kdy by se novým nařízením mohla řídit první česká zakázka?
Komise návrh přijala 9. září 2026. Reálně to odhaduji za dva a půl roku, tedy začátek roku 2029, možná dřív. Téměř celý příští rok se bude finalizovat text a musí se shodnout Rada a Evropský parlament.
Dá se proti tomu čekat nějaký politický odpor?
Nemyslím, že by se to někdo snažil zastavit. Na papíře je to prospěšné pro všechny a těžko se argumentuje větou „nechci vytvářet lepší hodnotu“, zvlášť s bezpečnostním aspektem. Ti, kdo těží z dnešního systému, se budou muset přizpůsobit, což neznamená, že nebudou úspěšní. Povedou se debaty o hranicích pravidel a dopadu na malé a střední podniky, kterým ale může kvalitní nabídka naopak pomoci. Část metodiky, kterou dnes řeší ministerstvo pro místní rozvoj a ÚOHS, se přesune na unijní úroveň, což je z pohledu uživatele dobře.