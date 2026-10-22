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Zubaře si taky nevybíráme podle nejlevnějšího vrtání. Brusel chce změny ve veřejných zakázkách

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Dennívýzva
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ROZHOVOR. Přes veřejné zakázky loni v Česku z veřejných rozpočtů prošlo zhruba 1,1 bilionu korun. Až 82 procent z nich se hodnotí jen podle kritéria nejnižší ceny. Evropská komise nyní navrhuje nařízení, které z kvality udělá povinnou součást hodnocení. Proč čeští zadavatelé raději sázejí na cenu, co přinese „evropská preference kvality“ a kdy se podle
profimedia-0859656480

profimedia-0859656480

Zdroj: Ilustrační foto: TASR / Profimedia
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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