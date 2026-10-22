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Jan Urban: Přišel čas ptát se ANO, SPD a Motoristů, na které straně vlastně stojí

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KOMENTÁŘ. Žádný komunistický agent či špión v dějinách nepoškodil Západ a euroatlantickou demokracii tak, jako současný americký prezident Donald Trump. Představuje to nejúspěšnější zpravodajský zásah proti Západu v dějinách KGB formou „podstavy“, tedy nasazení dlouhodobě „rozpracovaného“ vědomého či nevědomého spolupracovníka do „zájmového prostředí“. Československá Státní bezpečnost už v sedmdesátých letech minulého století rychle rozpoznala jeho
profimedia-1050088413

profimedia-1050088413

Zdroj: Tomio Okamura (SPD) na brífinku s ANO a Motoristé sobě. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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