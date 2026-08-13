Penalta se kopala bez brankáře. Důvod? Londýnský Fulham spěchal na letiště

Estadio La Rosaleda, středa 12. srpna 2026, devátá večer. Dvacet tisíc diváků sleduje přátelský duel domácí Málagy s londýnským Fulhamem o 36. ročník tradičního letního Trofeo Costa del Sol. Devadesát minut skončí remízou 2:2. A pak se stane něco, co se v historii turnaje sahající do sedmdesátých let nikdy nestalo: jeden z účastníků odmítne dohrát.
Dvě penalty, dva příběhy
Celý chaos začal jedinou rukou. V nastaveném čase se míč odrazil od paže obránce Fulhamu Calvina Basseyho a rozhodčí Miguel Ángel Ortiz Arias nařídil pokutový kop. Eneko Jauregi ho proměnil, La Rosaleda explodovala a na tabuli svítilo 2:2. Tohle byla regulérní penalta, s brankářem Berndem Lenem na čáře, s pravidly, která nikdo nezpochybňoval.
Jenže po závěrečném hvizdu měl přijít druhý akt, penaltový rozstřel o trofej. A právě tady se příběh rozpadl na dvě vzájemně neslučitelné verze.
@livescore Wait to see Malaga still take penalties into an open net 💀 During a pre-season friendly against Malaga, Fulham players refused to take their penalties after the Cottagers’ manager, Arbeloa, received a red card earlier in the game and they were apparently running late for their flight. #fulham #malaga #preseason #penalties #arbeloa ♬ original sound – LiveScore
Smlouva, kterou nikdo neviděl
Podle deníku AS bylo všechno na rozstřel připravené: organizátoři, rozhodčí, diváci. Fulham ale odmítl nastoupit. Argumentoval dvěma věcmi: penaltový rozstřel prý nebyl součástí podepsané smlouvy mezi kluby a tým musel stihnout noční let zpět do Londýna.
Trenér Málagy Juanfran Funes den poté pro Cadena SER potvrdil, že anglická strana rozstřel skutečně odmítla s odkazem na kontrakt. Text smlouvy ale veřejně nikdo nepředložil. Výsledkem je klasický pat: dvě strany, dvě verze, žádný důkaz.
Přitom penaltové rozhodnutí v Costa del Sol není žádná novinka. Podle oficiálních materiálů Málagy se trofej v minulosti rozhodovala rozstřelem například proti Sampdorii. Loňský ročník proti Betisu sice skončil jasně 3:1, ale formát jako takový má v turnaji dlouhou tradici. Spor tedy nebyl o tom, jestli je rozstřel přijatelný způsob rozhodnutí. Spor byl o to, jestli se na něm obě strany dohodly předem.
Červená pro trenéra, prázdná brána pro penaltu
Nový trenér Fulhamu Álvaro Arbeloa, jmenovaný teprve v červenci, se po závěrečném hvizdu dostal do ostré výměny s rozhodčím Ortizem Ariasem. Hádka se vyhrotila natolik, že Arbeloa dostal červenou kartu. Pak vzal tým a odešel ze stadionu. Z tribun se ozývalo skandování „¿Dónde está Arbeloa?“ („Kde je Arbeloa?“)
A pak přišel ten moment, který celou historku posunul do absurdní roviny. Jauregi se postavil k penaltovému puntíku. Na druhé straně hřiště nestál nikdo. Žádný brankář, žádný hráč Fulhamu. Míč skončil v prázdné síti a Málaga byla prohlášena vítězem 36. ročníku Trofeo Costa del Sol.
Co to znamená pro Fulham
Sportovně téměř nic. Přátelský turnaj ve Španělsku nemá vliv na body v Premier League, kde Fulham po jedenáctém místě v minulé sezoně nezískal ani evropský pohár. Už v sobotu 15. srpna hraje londýnský klub doma přípravný zápas se Stuttgartem a 24. srpna startuje ligu proti Chelsea. Časový tlak na návrat ze Španělska byl reálný.
Reputačně je to ale jiná věc. Arbeloa je v roli hlavního trenéra Fulhamu teprve pět týdnů. Jeho první mediálně výrazný moment v nové funkci není taktická inovace ani výhra v přípravě. Je to červená karta v přáteláku a tým, který odmítl dohrát turnaj. Pro trenéra, který si teprve buduje autoritu v kabině, je to přesně ten typ příběhu, který se špatně vysvětluje.
Podle nás ale skutečný problém neleží v Arbeloově temperamentu ani v logistice letů. Leží v tom, že dva profesionální kluby dokázaly odehrát devadesát minut zápasu, aniž by se předem shodly na tom, co se stane, když skončí remízou. To není selhání jednoho trenéra. To je selhání organizace celého večera.
Míč v prázdné bráně tak není jen bizarní obrázek pro sociální sítě. Je to vizuální zkratka toho, co se stane, když se profesionální fotbal řídí nepodepsanými předpoklady místo jasných pravidel.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl