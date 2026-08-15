Hokejový reprezentant Mozík otáčí peníze v nemovitostech. Teď se pokouší o návrat

5. srpna 2026 se na webu Black Wings Linz objevila krátká zpráva: český obránce Vojtěch Mozík doplňuje obranu pro nadcházející sezonu. Na první pohled rutinní klubová novinka. Jenže za ní stojí příběh hráče, který má za sebou NHL, KHL, dvě olympiády a 64 reprezentačních startů, a zároveň sezonu, ve které odehrál pouhých osm zápasů, než ho koleno vyřadilo na neurčito. A vedle toho živnostenský list na obchod s nemovitostmi, který si založil už v roce 2014, kdy mu bylo dvacet.
Z KHL přes koleno do Lince
Mozíkova kariérní křivka vypadala dlouho strmě nahoru. Po průchodu českými kluby (Mladou Boleslaví, Plzní, Kometou a Spartou) zamířil do zámoří, kde se protočil mezi AHL a NHL. Pak přišla KHL, kde zažil nejproduktivnější roky: v sezoně 2017/18 nasbíral 30 bodů v 55 zápasech, o rok později 25 bodů v 61 duelech. Následovala švédská SHL a návrat do české extraligy.
Sezona 2023/24 ještě vypadala normálně, 44 extraligových zápasů. Pak se ale něco zlomilo. V září 2024 přišlo vážné poranění kolena, absence trvala do listopadu. Po krátkém návratu na led ho koleno zastavilo znovu koncem prosince 2024. Tentokrát bez uvedeného data návratu. Z celého ročníku 2024/25 zůstalo osm startů.
Teď, v létě 2026, je Mozík zpátky na soupisce. Číslo 47, Black Wings Linz,
ICEHL, mezinárodní liga se 14 kluby z Rakouska, Itálie, Slovinska a Maďarska. Proč zrovna Linec
Linec není náhodná volba. Je to dost silná adresa na to, aby prověřila, jestli koleno vydrží 52 zápasů základní části a případné play-off. Zároveň to není tlak české extraligy, kde by každý propad výkonu okamžitě řešila celá hokejová veřejnost.
Klub ho představil jako zkušeného českého reprezentanta a poslední dílek obranné skládačky. Z veřejných zdrojů neplyne, jestli měl Mozík na stole i jiné nabídky. Jisté je, že liga startuje 18. září 2026 a Mozík je na soupisce, ne jako host na zkoušku, ale jako součást kádru pro celou sezonu.
Pro srovnání: ICEHL i česká Tipsport extraliga mají shodně 14 účastníků. Rozdíl je v charakteru, ICEHL je nadnárodní soutěž, kde se potkávají kluby čtyř zemí. Herní model počítá s tím, že šest nejlepších jde přímo do čtvrtfinále, týmy na sedmém až desátém místě hrají předkolo. Mozík takové prostředí zná; prošel ligami od Ameriky přes Rusko po Skandinávii.
Nemovitosti jako tichá druhá kolej
Vedle hokeje existuje ještě jiný Mozík. Podle
veřejného rejstříku má od 17. července 2014 zapsanou volnou živnost na nákup, prodej, správu a údržbu nemovitostí. Dvanáct let. Založil si ji v době, kdy teprve rozjížděl profesionální kariéru.
Co přesně pod tou živností dělá, jestli kupuje byty a přeprodává je po rekonstrukci, drží je na pronájem, nebo kombinuje obojí, z veřejných dat vyčíst nelze. Známá je zmínka o rekonstrukci bytu v centru Prahy, u Václavského náměstí. Rozsah ani adresu ale otevřené zdroje nepotvrzují.
Podstatné je něco jiného: realitní živnost není reakce na zranění. Mozík ji má déle než většinu svých profesionálních angažmá. Vypadá to jako promyšlená příprava na dobu, kdy hokej skončí, ne jako nouzový plán B vynucený kolapsem kolena.
Comeback, nebo most do druhé kariéry?
Tady se láme jádro příběhu. Mozíkovi je dvaatřicet, koleno ho vyřadilo na víc než rok a podle všeho už nikdy nebude stoprocentní. Zároveň má za sebou dvě olympiády (
Pchjongčchang 2018 a Peking 2022) a kariérní statistiku, kterou by řada obránců záviděla.
Linec dává odpověď na otázku, kterou si Mozík zjevně klade sám: zvládnu ještě plný profesionální ročník? Pokud koleno vydrží a výkony budou odpovídat, cestu zpátky do české extraligy (třeba do Sparty, Plzně nebo Komety, kde už působil) si může otevřít znovu. Pokud ne, má rozjetou realitní větev, do které může přejít bez paniky a bez finanční tísně.
Co říkají čísla
Sezona Liga Zápasy Body 2017/18 KHL 55 30 2018/19 KHL 61 25 2023/24 Extraliga 44 — 2024/25 Extraliga 8 — 2026/27 ICEHL ? ?
Propad ze 44 na 8 zápasů za jedinou sezonu mluví jasně. Otazníky u nadcházejícího ročníku v Linci jsou přesně tím, co dělá Mozíkův příběh zajímavým: není to ani jistý konec, ani jistý návrat. Je to sázka, s tím rozdílem, že tahle sázka má pojistku v podobě dvanácti let budované realitní živnosti.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek