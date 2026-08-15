Slávističtí ultras za Juráska platili pokutu za světlici. Po přestupu na Spartu ho zavrhly obě fanouškovské skupiny

30. května 2024 zasedla Disciplinární komise LFA a mimo jiné řešila případ křídelníka Slavie. Matěj Jurásek dostal pokutu 40 tisíc korun za použití pyrotechniky po zápase třetího kola finále Fortuna:Ligy proti Plzni. Slavii komise vyměřila dalších 100 tisíc za pyrotechniku a nevhodné pokřiky fanoušků. Tribuna Sever, organizovaný kotel slávistických příznivců, to tehdy veřejně prezentovala jako gesto solidarity, odpor proti sankcím za pyro, ochranná ruka nad vlastním hráčem. O dva roky později tentýž hráč oblékl rudý dres na Letné. A právě ta dřívější symbolická blízkost s kotlem dělá z celého příběhu víc než běžnou přestupovou zprávu.
Z Edenu přes Norwich na Letnou
Důležitá korekce hned na úvod: Jurásek nepřišel do Sparty přímo ze Slavie. Mezitím odešel do anglického Norwiche, kde strávil etapu, po které sám mluví o fyzickém i mentálním posunu. Sparta jeho příchod oficiálně potvrdila 14. srpna 2026, jde o roční hostování z Norwiche s opcí na trvalý přestup. Žádný přímý transfer Eden–Letná v jednom kroku. Přesto je symbolická zátěž obrovská.
Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický přiznal, že klub Juráska sledoval už v předchozích přestupových obdobích. Nebyl to nouzový nákup na poslední chvíli, ale cílená volba křídelního profilu, který má typologicky nahradit Lukáše Haraslína. Sparta potřebovala rychlého hráče do prostoru za obranu. Jurásek ten profil splňuje.
Pokuta, sbírka, symbol
Vraťme se k jaru 2024. Jurásek po zápase s Plzní odpálil světlici, disciplinární komise mu vyměřila 40 tisíc korun. Částka sama o sobě není likvidační, pro profesionálního fotbalistu jde o zlomek měsíčního příjmu. Ale reakce kolem ní přerostla finanční rovinu. Tribuna Sever z trestu udělala věc principu. Veřejně deklarovaná podpora hráči, který se postavil na stranu kotlové kultury, vytvořila obraz: Jurásek je náš člověk.
Právě ten obraz teď hoří. Ne doslova jako světlice, ale stejně intenzivně.
Dva kotle, žádný domov
Když Jurásek po podpisu hostování hovořil pro klubový web Sparty, volil slova opatrně, ale upřímně: „Minulost je minulost. Tu už nezměním. Teď jsem tady. A chci pro Spartu udělat všechno.“ Zároveň výslovně přiznal, že sparťanští fanoušci jeho slávistickou historii nevnímají pozitivně a že si jejich důvěru musí teprve zasloužit.
Na druhé straně barikády je situace ještě jednoznačnější. Pro slávistické příznivce odchod k největšímu rivalovi maže jakýkoli dřívější kredit, a to i ten symbolický, vybudovaný právě kolem pyrotechnického incidentu. Hráč, za kterého kotel držel ochrannou ruku, teď obléká barvy, proti nimž ten kotel existuje.
Koordinovaný bojkot ani formální společné prohlášení obou fanouškovských táborů se sice nepodařilo doložit, ale samotný fakt, že hráč první den na novém působišti řeší fanouškovskou nedůvěru, mluví jasně. Jurásek čelí odmítání části příznivců na obou stranách pražského derby.
Výkon jako jediná měna
V derby kultuře se kredit neuděluje předem. Neexistuje tisková konference, která by sparťanské tribuny přesvědčila, že bývalý slávista to myslí vážně. A neexistuje gesto, které by slávistickému kotli vysvětlilo, proč jejich někdejší symbol stojí na druhé straně. Jediná cesta vede přes hřiště, přes góly, asistence, přes viditelnou ochotu nechat na trávníku všechno.
Jurásek to podle svých slov ví. Sparta mu dala roční hostování s opcí, tedy prostor bez okamžitého definitivního závazku. Pokud výkonnostně zabere, opce se aktivuje a příběh se přepíše. Pokud ne, zůstane jako varovný příklad toho, jak rychle se v českém fotbale mění význam jednoho gesta.
Co případ říká o rivalitě pražských S
Nejsilnější rovina celého příběhu není účetní logika transferu. Je to střet dvou obrazů téhož člověka: „náš člověk pod kotlem“ versus „cizí člověk v rudém“. Jurásek nepřekročil jen klubovou hranici, překročil hranici fanouškovské identity, a to je v prostředí pražského derby krok, který se neodpouští automaticky. Ani tehdy, když vede přes anglický mezistupeň.
Matěj Jurásek má před sebou sezonu, ve které bude hrát nejen o místo v sestavě Sparty, ale o něco vzácnějšího, o právo být přijat. Na Letné i v Edenu teď platí totéž pravidlo: minulost se nezapomíná, budoucnost se musí odpracovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle