Mercado tlačí na odchod ze Sparty do Brazílie. Letenští po sérii ztrát řeší další oslabení kádru

Birmančević v zimě do Getafe. Haraslín v srpnu do Al-Fateh. A teď se nad Letnou vznáší scénář, ve kterém by sparťanská křídla prořídla ještě víc. Čtyřiadvacetiletý Mercado, kterého Sparta přivedla loni v srpnu z portugalského AVS za zhruba 78 milionů korun, má podle neoficiálních informací usilovat o přesun do Brazílie. Klub se k situaci veřejně nevyjádřil, konkrétní brazilský zájemce ani parametry případné nabídky nejsou doložené. Jisté je ale jedno: načasování by pro Spartu bylo mimořádně nepříjemné.
Co Mercado Spartě reálně dává
Mercado není hvězda kalibru Haraslína, který za Spartu odehrál 194 soutěžních zápasů a nasbíral 59 gólů s 36 asistencemi. Není ani Birmančević se 109 starty a 37 góly. Jeho bilance (29 zápasů a 8 branek) ho řadí spíš do role solidního rotačního hráče, který postupně nabíral minuty. Jenže právě po odchodu obou zmíněných jmen jeho důležitost prudce narostla.
V nové ligové sezoně nastoupil do všech tří úvodních kol, odehrál 225 minut a vstřelil jeden gól. Při příchodu na Letnou ho tehdejší sportovní ředitel Tomáš Sivok představil jako rychlostní a silovou ofenzivní variantu s univerzálním využitím, Mercado umí nastoupit na obou křídlech i jako wingback. Právě ta univerzálnost ho v současném ztenčeném kádru činí těžko nahraditelným.
Brazilská stopa: kontext místo důkazu
Proč zrovna Brazílie? Přímý motiv se v otevřených zdrojích doložit nepodařilo. Mercado ale jihoamerickou zemi dobře zná, v roce 2022 debutoval v brazilské nejvyšší soutěži za Athletico Paranaense a hostoval i v CSA. Návrat do známého prostředí by dával lidský smysl, ale bez vyjádření hráče, jeho agentury LINK SPORTS nebo některého z brazilských klubů jde zatím čistě o zákulisní informaci. Smlouvu má Mercado na Letné podepsanou do 30. 6. 2029, jeho odhadovaná tržní hodnota činí zhruba 104 milionů korun. Sparta tedy drží silnou vyjednávací pozici, pokud ovšem chce vyjednávat.
Série ztrát, nebo spíš souběh nepříjemností?
Formulace „série ztrát“ zasluhuje upřesnění. Ligově Sparta po úvodní porážce 1:3 v Brně vyhrála nad Zlínem 3:1 a nad Mladou Boleslaví 2:0. Žádná šňůra proher. Co ale bolí, je souběh:
- Vyřazení z Ligy mistrů – Lyon po domácí prohře 1:2 rozstřílel Spartu venku 3:0 a poslal ji do Evropské ligy.
- Odchod kapitána – Lukáš Haraslín zamířil do Al-Fateh, čímž Sparta přišla o klíčové levé křídlo a lídra kabiny.
- Birmančevićovo hostování – srbský křídelník odešel do Getafe už v zimě.
Dohromady to vytváří atmosféru, ve které i nepotvrzená zpráva o dalším odchodu z téže pozice rezonuje mnohem silněji, než by tomu bylo před rokem.
Co je v sázce před derby
Spartu čeká v nejbližších týdnech ligový zápas s Teplicemi a pak domácí derby se Slavií. Na podzim ji navíc čeká program Evropské ligy. Pokud by se Mercadův odchod lámal rychle, projevil by se už v tomto bloku, a Sparta by musela řešit křídelní prostor buď interně, nebo sáhnout na přestupový trh. Po třech zásazích do stejné vrstvy kádru by čistě interní řešení neslo značné riziko.
Mercadův případ zatím nemá potvrzený konec. Dlouhá smlouva a absence doložené nabídky hrají pro Spartu. Ale po Haraslínovi a Birmančevićovi si Letná nemůže dovolit odbýt ani neověřený signál jako běžný letní šum.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner