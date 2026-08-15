VOD tipy: Nový Jack Reacher, návrat teenagerského hitu i vraždící opice

Pamatujete si na televizní Camp Rock, s nímž Disney před takřka 20 lety slavil společně s Muzikálem ze střední mezi puberťáky obrovský úspěch? Pro někoho už tehdy nekoukatelná blbina a pro jiné zase nostalgická guilty pleasure, na níž mnozí vyrostli, se po takřka dvou dekádách dočkala na Disney+ třetího dílu! Jonas Brothers se coby skupina Connect 3 tedy vrací na titulní tábor, aby zde našli v soutěži předskokany na své blížící se turné. Skupinka nových mladých hrdinů se bude za zvuků popových hitů snažit o svůj životní úspěch. A možná se u toho někteří z nich i zamilují.
Na Amazon Prime odstartovala čtvrtá série seriálového hitu Jack Reacher, který výtečně kombinuje brakovou poetiku s přímočarým akčňákem a testosteronovým kouskem ze staré školy, kde je hlavní hrdina jak obří horou svalů, tak geniálním vyšetřovatelem. Tentokrát je Reacher svědkem tajemné sebevraždy, okolo které je víc otázek než odpovědí. Při svém pátrání se následně dostane na stopu spletitého spiknutí, které zasahuje až do nejvyšších pater politiky. A bude u toho znovu plno akce a zlámaných končetin.
Sportovní fandové si přijdou na své na Netflixu, kam dorazila dokumentární série Mourinho pojednávající o jednom z nejslavnějších a nejúspěšnějších trenérů tohoto tisíciletí. Seriál se zaměřuje na jeho kariérní počátky a následnou proměnu v osobitého, ale také v problémového trenéra, jenž měl na starost ty nejslavnější fotbalové kluby a vyhrál s nimi ty nejprestižnější poháry. Zároveň si ovšem díky své povaze zadělal na řadu problémů a skandálů.
Kdo zabíjí nebohé puberťáky a další nic netušící maso na porážku v tomto brutálním hororu, se dá samozřejmě vyčíst už z názvu. Zprvu roztomilého šimpanze si kvůli jeho vysoké inteligenci osvojila ústřední rodina, která svého rozhodnutí začne brzy litovat. Když se totiž po nešťastném poranění a následné infekci změní opička ve smrtící bestii, začne pro hlavní hrdiny nelítostný boj o život.
Na SkyShowtime dorazil chválený a hvězdně obsazený hudební snímek s Hughem Jackmanem a Kate Hudson, který vypráví o dvou muzikantech, kteří našli své společné štěstí nejen v soukromém životě, ale také na jevišti. Vytvořili totiž pěvecké duo, jež zpívalo výhradně covery legendárního Neila Diamonda. S nesmrtelnými hity se stali populárními po celé Americe a konečně se dočkali kýženého úspěchu. Žádné štěstí ovšem netrvá věčně a i pro jejich vztah si připravil život pár tvrdých lekcí.
Zdroje: Netflix, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Disney+