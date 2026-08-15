Kdo byl chytrý a v roce 2017 koupil tuto drobnost, má dnes od sběratelů 60 000 Kč v kapse

Zlatá vzpomínka na milovaného knížete
Řeč je o nádherné Zlaté medaili Karla Schwarzenberga o hmotnosti 1/2 unce, která byla vyražena v roce 2017. Tento výjimečný kousek z ryzího zlata (Au 999/1000) vznikl jako pocta jedné z nejvýraznějších osobností našich novodobých dějin. Karel Schwarzenberg, milovaný „pan kníže“, byl symbolem noblesy, nadhledu a vlastenectví. Medaile v provedení Proof (špičková kvalita z leštěných razidel) o průměru 25,5 mm zachycuje jeho nezaměnitelný profil s noblesou, která k němu neodmyslitelně patřila. Zatímco v roce 2017 si ji málokdo dokázal představit jako investiční terno, dnes se z ní stal absolutní sběratelský hit.
Mistrovské dílo z rukou slavného medailéra
Za vznikem tohoto numismatického skvostu stojí politická strana TOP 09, která se rozhodla uctít svého čestného předsedu. Návrhu se neujal nikdo jiný než Vladimír Oppl, akademický sochař a jeden z nejuznávanějších českých medailérů, který je mimo jiné autorem české oběžné padesátikoruny či prestižního Řádu T. G. Masaryka. Samotnou precizní ražbu pak realizovala vyhlášená pražská dílna Triga-K pod vedením Petra Kazdy. Spojení Opplova uměleckého génia a mistrovské řemeslné práce dalo vzniknout dílu, které daleko přesahuje rámec běžné politické upomínky. Je to oslava tradičního českého medailérství, které má ve světě obrovský zvuk.
Detektivní záhada: Proč je tato medaile svatým grálem sběratelů?
Pokud nahlédnete do běžných internetových katalogů nebo starších aukčních popisů, dočtete se, že plánovaný náklad této medaile byl 50 kusů. To je však velký mýtus! Skutečnost je mnohem dramatičtější. Sekretariát TOP 09 oficiálně potvrdil, že z finančních a organizačních důvodů byly nakonec vyraženy pouhé 2 kusy. To z této medaile dělá extrémní raritu celonárodního významu. Jak ji poznat? Na lícní straně dominuje věrný portrét Karla Schwarzenberga, rubová strana nese symboliku spojenou s jeho osobou a politickou stranou. Celé dílo váží přesně půl trojské unce (cca 15,56 g) a leskne se v dokonalé zrcadlové kvalitě.
K tomuto fenoménu se vyjádřil i přední odborník z aukčního domu: „U privátních ražeb politických stran či spolků se často stává, že se původní ambiciózní emisní plán nenaplní z finančních nebo organizačních důvodů. Pokud se z plánovaných padesáti kusů vyrazí pouze dva, stává se z medaile okamžitě extrémní rarita. Pro sběratele moderní české numismatiky a militárií či politických memorabilií jde o svatý grál, kde cena kovu hraje až druhořadou roli.“
Zhodnocení, které bere dech: Kde tento poklad prodat?
V roce 2017 se pořizovací cena této medaile pohybovala kolem 16 000 až 18 000 Kč, což víceméně odpovídalo tehdejší ceně zlata a nákladům na zakázkovou ražbu. Dnes, v roce 2026, se její odhadovaná tržní hodnota šplhá k astronomickým 58 000 až 60 000 Kč! Zatímco samotné zlato zaznamenalo skvělý růst, sběratelská hodnota díky extrémní vzácnosti vystřelila o více než 240 %.
Na sběratelských fórech se o tomto úkazu živě diskutuje. Jeden z přispěvatelů na numismatickém portálu situaci glosoval slovy: „Koupit v roce 2017 zlato byla obecně skvělá volba, ale trefit zrovna medaili, které se nakonec vyrazily jen dva kusy, to je jako vyhrát v loterii. Dneska má člověk doma poklad, za který mu utrhá ruce každý movitější sběratel.“
Pokud byste měli to neuvěřitelné štěstí a tento unikát vlastnili, nejlepší cestou k prodeji jsou specializované aukční domy nebo renomovaný portál Aukro, kde se sbíhají nabídky nejvážnějších zájemců. Co vy? Prohlížíte občas své sbírky a investiční krabičky, zda v nich neleží zapomenutý klenot? Podělte se s námi o své nejlepší sběratelské úlovky!
Zdroje článku: Vladimír Oppl – Wikipedie, livebid.cz, Vladimír Oppl, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová