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Pendulum i Chase & Status. Let It Roll přivedl k Jezeru Most 25 tisíc lidí

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Let It Roll potvrdil svým sedmnáctým ročníkem pozici největšího drum & bassového festivalu na světě. U Jezera Most se konal podruhé a nabídl program na šesti pódiích. Na festival dorazilo přes 25 000 lidí z 80 zemí, nejvíc od přesunu k jezeru. Mezi vrcholy víkendu patřila páteční živá show Pendulum i sobotní uzavírací set Chase & Status.
Pendulum i Chase &amp; Status. Let It Roll přivedl k Jezeru Most 25 tisíc lidí

Pendulum i Chase &amp; Status. Let It Roll přivedl k Jezeru Most 25 tisíc lidí

Zdroj: Pražská Drbna | Zprávy z Prahy – aktuálně a z první ruky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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