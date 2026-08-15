Pendulum i Chase & Status. Let It Roll přivedl k Jezeru Most 25 tisíc lidí

Stany, letadla a první velký mejdan
Čtvrtek se nesl v duchu dojíždění do kempu, stavění stanů a příprav na nadcházející víkend. Pomyslný začátek festivalu obstarala letecká akrobatická show týmu Flying Bulls, která nad hladinou jezera předvedla unikátní formace. Nejlepší výhled na podívanou měli návštěvníci z pláží a kempů, odkud se většina posléze přesunula přímo před hlavní pódium. Tam vedrem rozpálenou atmosféru naplno rozjeli sami immortalz a odstartoval první velký mejdan víkendu. Nejvíc si návštěvníci užili vystoupení A.M.C., jehož jméno je s Let It Rollem už dlouho úzce spjaté.
První den festivalu se návštěvníci potýkali s extrémním vedrem. Teploměr v jednom z aut ukazoval kolem 37 stupňů. Stínu a vody bylo naštěstí všude dost, takže se situace dala zvládnout. Večer navíc přišel silný vítr, který před pódiem přinesl vítané osvěžení, byť si v kempu vybral daň na několika nedostatečně ukotvených stanech.
Nejvíc lidí od přesunu k jezeru
Podle organizátorů dorazilo na festival 25 000 lidí z 80 zemí světa – víc, než se čekalo (organizátoři před festivalem odhadovali podobnou návštěvnost jako loni, tedy kolem 20 000). Program nabídl přes 130 zahraničních umělců na šesti pódiích, včetně plovoucí PORT stage přímo na hladině jezera. V programu se vedle Pendulum a Chase & Status představili třeba Netsky, Wilkinson, Hybrid Minds nebo A.M.C. Festival v sobotu uzavřeli Chase & Status.
Přes hodinu venku, pak ohňostroj a Pendulum
Páteční podvečer patřil k nejdramatičtějším momentům celého víkendu. Kolem 19.40 organizátoři kvůli blížící se bouřce preventivně přerušili program a areál se musel vyklidit. Návštěvníci chvíli nechápavě poslouchali hlášení organizátorů, pak se ale všichni poklidně vydali ven z areálu do svých kempů a přilehlého okolí. Někteří situace využili a rozjeli si v kempu vlastní párty. Nakonec dorazil jen asi patnáctiminutový déšť a kolem 21.00 se brány znovu otevřely.
„Vůbec mi nevadí, že jsme museli kvůli špatnému počasí opustit areál. Lidi tu dokážou udělat slušnou párty i v kempu. Jsme tu jedna rodina. Immortalz!“ řekl jeden z návštěvníků. Podobné situace bere s nadhledem také ředitelka festivalu Mína Havlatová. „Za sedmnáct let jsme zažili všechny možné druhy počasí i nepočasí, včetně evakuace areálu, bouřek a všeho,“ řekla před startem festivalu.
Po znovuotevření areálu se program rozjel naplno. Ve 22.00 odstartovala na hlavní stage Generator, která měřila 62 metrů na šířku a 25 metrů na výšku, velkolepá zahajovací show s ohňostrojem. Po ní nastoupili Pendulum se svou živou kapelou a postarali se o jeden z absolutních vrcholů celého víkendu. „Letos je to tu boží. Hlavní stage je něco neuvěřitelného a opening ceremoniál byl famózní. Zase se jim povedlo to posunout dál. Už teď se těším na další ročník," shrnuje návštěvnice Katka z Brna.
Kde si mezi sety odpočinout
I když letos festival trápilo spíš vedro než loňský déšť, organizátoři na to byli připraveni: po areálu přibyly stánky s balenou festivalovou vodou, do sortimentu nově zařadili elektrolyty a vitamíny a návštěvníkům přibylo i stínových přístřešků. Klíčovou roli hrálo samotné jezero – jeho pláže hlídala vodní záchranná služba i říční policie.
„Oceňuji rozmanitost stagí, možnost jít se vykoupat do jezera a také dostatek toalet,“ pochvalovala si Petra ze středních Čech, dlouholetá fanynka drum & bassu, která festival navštívila i v Milovicích.
Podobně srovnává obě lokality i Ája z Českých Budějovic, pro kterou byl letošní ročník už pátý celkově a druhý u Mostu: „Letošní Most hodnotím líp než loňský, protože se dá koupat, loni na to nebylo počasí. Milovice se mi líbily víc – prostor i dojezd.“ Nejvíc se těšila na Sotu a A.M.C., kteří hráli hned první večer.
Podobných příležitostí k oddechu bylo v areálu víc. Kousek od Factory stage, která se letos vrátila do programu a zaměřuje se na neurofunk, našli návštěvníci Ploom zónu se stínem, pohodlnými lehátky, výhledem na pódium a možností poslouchat jeho program. „Oblíbili jsme si tuhle zónu, protože z ní vidíme a hlavně slyšíme Factory stage, která má nadupaný lineup, a hlavně oceňujeme pohodlná lehátka a skoro žádné fronty na drinky,“ pochvaluje si pár.
Ne všichni ale dobíjeli síly jen vleže. Ve čtvrtek a v pátek ráno se od plovoucí PORT stage vydávala parta běžců na trasu kolem jezera – místo ticha jim dělal společnost DJ, který jel vedle nich na tříkolce a pouštěl k tomu naživo hudbu. Na výběr byla kratší čtyřkilometrová i delší šestikilometrová trasa, po doběhu čekalo osvěžení. Kdo dal přednost klidnějšímu tempu, mohl si v pátek odpoledne protáhnout tělo při józe u Ploom zóny.
Nikdo nechtěl jet domů
„Sobotní Let It Roll nabídl přesně to, co jsme chtěli a očekávali. Byli tam naši oblíbení DJové, kteří nezklamali a odpálili to, jak se patří. K tomu nechyběla parta našich kamarádů a dobrá nálada. Za zmínku taky stojí hezké efekty, nasvícení celé hlavní stage a skvělé ozvučení. Super je i koupání v jezeře, které můžou všichni po celý den v těchto vedrech využít,“ říká Roman, který na celý festival dorazil s přítelkyní Zdenkou. „Let It Roll jsme si užili a myslím, že jsme tu nebyli naposled,“ dodává.
Co bude dál
Příští rok oslaví značka Let It Roll 25 let na scéně elektronické taneční hudby a organizátoři slibují výjimečný program – podle Havlatové možná i s návratem jména, které má k festivalu dlouholetý vztah. Než na to dojde, čeká fanoušky ještě zimní edice: Let It Roll Winter se vrátí 22. a 23. ledna 2027 do pražských Křižíkových pavilonů.