Samsung Galaxy S26 Ultra způsobuje lidem bolesti hlavy a závratě. Viníkem je displej, který měl být hlavní předností

Samsung představil Galaxy S26 Ultra s jasným sdělením: 6,9palcový displej tohoto telefonu jako první na světě integruje přímo do panelu technologii Privacy Display, která na úrovni jednotlivých pixelů řídí rozptyl světla a znemožňuje čtení obsahu ze strany. Jenže právě tato hardwarová integrace (ne software, ne nalepovací fólie) mění chování celého panelu natolik, že se na uživatelských fórech i v nezávislých recenzích začaly hromadit stížnosti na zdravotní potíže. A co je znepokojivější: problémy hlásí i lidé, kterým dosud žádný OLED displej nevadil.
Dvě příčiny, jeden displej
Na Galaxy S26 Ultra se potkávají dvě odlišné linie displejového diskomfortu, a právě jejich souběh dělá situaci nepřehlednou.
PWM flicker je starý známý. Nezávislá měření Notebookcheck zachytila u S26 Ultra pulzně-šířkovou modulaci na 240 Hz s vedlejší frekvencí 480 Hz. Ve srovnání s průměrem trhu, kde se hodnoty pohybují v řádu tisíců hertzů, jde o čísla relativně nízká. U citlivějších jedinců může takový flicker vyvolávat oční únavu, bolesti hlavy nebo migrény, to potvrzuje i odborná rešerše americké národní laboratoře PNNL z roku 2022. Samsung si přitom tento parametr nese z předchozí generace: Galaxy S25 Ultra měl podle téhož zdroje prakticky identické hodnoty. Rozdíl? S25 Ultra neměl Privacy Display.
Optická zátěž Privacy Display je nová. Samsung ve svých materiálech opakovaně zdůrazňuje, že nejde o softwarový filtr, ale o hardwarově integrované řízení rozptylu světla. Pixely fyzicky mění směr, kterým vysílají světlo. Výsledek: text může působit zubatě, kontrastní vzory se mění a oči se musí přizpůsobovat jinému typu renderingu. Sám Samsung v podpůrném článku pro trh SAE přiznává, že při zapnuté funkci se může text jevit „zubatě či pilovitě“ a že oční únava se liší podle individuálních podmínek. Android Central v laboratorní recenzi displeje jde dál, tvrdí, že část kompromisů panelu zůstává patrná i při vypnuté Privacy Display.
Marketing sliboval průlom, realita přinesla kompromisy
Samsung funkci Privacy Display neprodával jako doplněk. Prodával ji jako hlavní důvod, proč sáhnout po modelu Ultra. V oficiální tiskové zprávě z února 2026 ji firma označila za „první vestavěný Privacy Display na světě“ a v interním reportu za 1. čtvrtletí 2026 ji vedla jako klíčovou inovaci modelu. Předcházel tomu pětiletý vývoj, který Samsung sám zdůrazňoval v teaserovém článku ještě před uvedením.
Právě proto je současná situace pro Samsung obzvlášť nepříjemná. Kdyby šlo jen o PWM, problém, který provází celou řadu Galaxy S už roky, dalo by se mluvit o přetrvávající slabině. Jenže stížnosti přicházejí i od uživatelů, kteří s předchozími Samsungy potíže neměli. Na Redditu se v primárním vlákně o oční únavě S26 Ultra objevují příspěvky lidí, kteří výslovně píšou, že jim S25 Ultra nevadil. Vedle nich ovšem stojí uživatelé bez jakýchkoli potíží, problém se zjevně netýká všech.
Konkurence už reaguje, Samsung zatím ne
Zajímavé je, že Apple i Google mají na svých vlajkových telefonech podobně nízké základní PWM frekvence. iPhone 17 Pro podle měření Notebookcheck pracuje rovněž na 240/480 Hz a Pixel 10 Pro XL je na tom obdobně. Zásadní rozdíl je ale v přístupu k mitigaci:
- Apple u řady iPhone 17 zavedl funkci Display Pulse Smoothing přímo v nastavení přístupnosti.
- Google u Pixelu 10 nabízí režim „Adjust brightness for sensitive eyes“, který při vyšších jasech zvedá PWM na přibližně 480 Hz.
- Samsung u S26 Ultra žádnou srovnatelnou přístupnostní funkci veřejně neprezentuje.
Privacy Display lze vypnout v nastavení displeje nebo přes rychlý panel, lze omezit automatické podmínky aktivace. Ale to je vše. Oficiální troubleshooting Samsungu řeší přepínače a podmínky zapnutí, ne hlubší úpravu chování panelu. A protože jde o hardwarovou integraci, softwarová aktualizace může upravit chování funkce, ale nezmění fyzickou strukturu displeje.
Co dělat, pokud zvažujete koupi
Pokud víte, že jste citliví na flicker nebo vás z některých OLED panelů bolí oči, S26 Ultra si nekupujte naslepo. Krátké podržení v ruce na prodejně nestačí, diskomfort se typicky dostavuje až po 15 až 30 minutách souvislého čtení nebo scrollování. Samsung má v Česku značkové prodejny v Praze (Palladium), Brně (Olympia, Vaňkovka), Ostravě (Forum Nová Karolina), Plzni (Olympia) i Hradci Králové (Futurum), kde si telefon můžete vyzkoušet.
Při nákupu na samsung.cz máte 14 dní na odstoupení od smlouvy od převzetí zboží. Pro čistě subjektivní „tento panel mi nesedí“ je to výrazně bezpečnější cesta než pozdější reklamace, kde byste museli prokazovat technickou vadu. Obchodní podmínky Samsungu sice počítají s 12měsíční presumpcí rozporu s kupní smlouvou, ale bolest hlavy z displeje se jako vada prokazuje obtížně.
Samsung vytvořil technologii, kterou nikdo jiný v mobilu nemá. Pět let vývoje, hardwarová integrace na úrovni pixelů, reálná ochrana soukromí bez nalepovacích fólií. Jenže první generace přinesla kompromisy, které firma zatím veřejně řeší jen přepínačem v nastavení. Pro uživatele, kterým panel způsobuje potíže, je to málo.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman