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Pomalé přepouštění másla: Recept na domácí ghí, který musíte vyzkoušet

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Ghí je vlastně obyčejné máslo, kterému jsme dali čas a klid na plotně. Voda se odpaří, mléčné bílkoviny se oddělí a zůstane čistý tuk s vyšším bodem přepalování. Hodí se do pánve i na pečivo a za mě je to jedna z těch kuchyňských věcí, které nevypadají převratně, ale v praxi dávají smysl.
Fotografie k přepuštěnému máslu ghí

Fotografie k přepuštěnému máslu ghí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Z obyčejného másla malý kuchyňský trik: Přepuštěné máslo ghí pro smažení, pečení i výraznější chuť
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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