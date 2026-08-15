Pomalé přepouštění másla: Recept na domácí ghí, který musíte vyzkoušet

jsem měla dlouho spojené hlavně s něčím, co v obchodě stálo víc než Ghí kostka másla a tvářilo se přitom až podezřele seriózně. Ve skutečnosti je to docela jednoduchá věc: se pomalu zahřeje, odpaří se z něj voda a máslo oddělí mléčné složky. Výsledkem je tuk s máslovou vůní, který snese vyšší teplotu a v kuchyni funguje na pánvi i na topince. Využití ghí
Ghí se tradičně používá v Indii a v dalších částech jižní Asie, kde se připravuje z kravského nebo buvolího mléka, jak uvádí Wikipedie. U nás se obvykle vyrábí z běžného másla. A platí tu jedna zásadní věc: nespěchat. Jakmile máslo začne prudce bublat a tmavnout, je zle. Smyslem je pomalé přepouštění, ne spálený tuk, který provoní byt jen jednou.
Praktický důvod, proč se ghí v kuchyni drží, je poměrně jasný. Podle běžně uváděných údajů má přepuštěné máslo bod přepalování zhruba až
250 °C, zatímco klasické máslo kolem 120 °C. To z něj dělá vhodnou volbu na restování i , kde by se obyčejné máslo začalo rychle pálit. A pokud jde o složení, dle Healthline je ghí v podstatě čistý mléčný tuk, protože se při výrobě oddělí voda a velká část mléčných bílkovin. Obsahuje vitaminy smažení A, D, E a K. Bez přehánění: není to žádný zázrak do každé lednice, ale pro některé lidi může být snesitelnější než běžné máslo. Recept na domácí přepuštěné máslo ghí
Doba přípravy: 25 minut + chladnutí Co potřebujeme
Základ:
Dokončení: čistou sklenici s víčkem jemné sítko nebo plátýnko Postup přípravy ghí po domácku
1.
Máslo nakrájejte na menší kousky a vložte ho do rendlíku s těžším dnem. Zahřívejte ho na co nejnižší plamen.
Foto: Cooky.cz, Z obyčejného másla malý kuchyňský trik: Přepuštěné máslo ghí pro smažení, pečení i výraznější chuť
2. Jakmile se
máslo rozpustí, začne pěnit. Pěnu nemíchejte zběsile vařečkou, nechte obsah jen pomalu probublávat asi 15 až 20 minut.
3. Na hladině se vytvoří pěna a dole se usadí mléčné částice. V okamžiku, kdy je tekutina zlatá a voní po oříšcích, je hotovo.
4. Hrnec stáhněte z plotny a nechte
ghí krátce ustát. Potom ho opatrně přeceďte přes sítko nebo plátýnko do čisté sklenice. Foto: Cooky.cz, Z obyčejného másla malý kuchyňský trik: Přepuštěné máslo ghí pro smažení, pečení i výraznější chuť
5. Nechte vychladnout bez víčka. Pak sklenici uzavřete a uložte ji na suché a tmavší místo, případně do lednice.
TIP: Chcete-li jemnější chuť, sbírejte během přepouštění průběžně pěnu z povrchu. Jde to i bez toho, jen bývá výsledné ghí o něco výraznější. Je ghí opravdu lepší než máslo?
Záleží na tom, k čemu ho chcete použít. Na smažení a restování je praktičtější, protože snese vyšší teplotu. Díky tomu, že je z něj odstraněná voda a část mléčných bílkovin, bývá vhodnější i pro lidi, kterým klasické máslo úplně nesedí, i když to samozřejmě neplatí bez výjimky.
Často kladené otázky o ghí
Musí být ghí v lednici?
Nemusí vždycky. Pokud je dobře přecezené a ve čisté sklenici, vydrží i mimo lednici. V teplejší kuchyni ho ale osobně dávám chladit, je s tím méně starostí.
Poznám, že jsem ho přepálila?
Ano. Vůně přechází z příjemně máslové do hořké a usazenina dole rychle tmavne. Lehce zlatá barva je v pořádku, to je normální. Tmavě hnědá už ne.
Dá se použít i na pečivo?
Jistě. Namažte ho na chleba jako máslo nebo jím přelijte vařené brambory. Je to vlastně takový kuchyňský univerzál, jen o něco trvanlivější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Wikipedie, částečně upraveno AI, foto a text Renata Malíková