Běžný český zvyk zkracuje životnost pračky klidně o třetinu. Přitom stačí malá úprava

Představte si sobotní odpoledne: koš špinavého prádla se zdá bezedný, pračka běží třetí hodinu v kuse a vy do ní právě sypete čtvrtou dávku. Stroj poslušně startuje, ale jeho vnitřnosti už pracují v jiném režimu, než na jaký byly navrženy. Teplota motoru klesla jen částečně, řídicí elektronika nestihla vychladnout a čerpadlo odčerpává vodu se zbytkovým teplem z předchozího cyklu. Německá expertka na domácnost Sabine Haagová v dubnovém článku pro Focus varuje, že právě tato kumulace je hlavní problém, a doporučuje mezi cykly nechat pračku odpočinout minimálně dvacet minut. Jenže dvacet minut není univerzální číslo. Záleží na stáří stroje, teplotě programu a podmínkách v místnosti.
Co se uvnitř pračky skutečně děje
Problém není v tom, že byste pračku „přetížili“ jednou várkou navíc. Klíčové je, co se hromadí. Servisní dokumentace Whirlpoolu popisuje stav označený jako přehřátí spojené s dlouhým během motoru pod vyšší zátěží. Jako rizikový faktor výslovně uvádí řetězení cyklů bez přestávky. Druhý servisní dokument Whirlpoolu přidává detail: při přehřátí motoru řídicí jednotka čeká na ochlazení a teprve pak zkouší restart. Tepelné přetížení hrozí i čerpadlu při dlouhém nepřetržitém běhu.
Starší servisní manuál Electroluxu řeší přehřátí jako poruchový stav E62 (přehřátí během praní), který se spustí, když teplotní čidlo naměří víc než 88 °C po dobu delší než pět minut. Rozdíl oproti moderním strojům je zásadní: starší pračka přehřátí řeší až jako poruchu, novější ho aktivně předchází.
Teplo přitom ničí hlavně elektriku a pohon: motor, řídicí elektroniku, čerpadlo. Mechanický stres z opakovaného odstřeďování, zvlášť při nevyvážené náplni, zase zkracuje život ložiskům a vyvažovacímu systému. Dvě různé cesty ke stejnému výsledku: dražší oprava nebo předčasný konec stroje.
Starší pračka versus moderní: kde je hranice
Moderní pračky prodávané na českém trhu (třeba aktuální modely Bosch) standardně pracují se senzorově řízeným praním, automatickým rozpoznáním náplně, vodním senzorem a detekcí nevyváženosti. Když buben vibruje příliš, stroj sníží otáčky nebo prádlo přerozdělí. Když zjistí pěnu, přidá oplach. Tyto ochranné logiky část rizika tlumí, ale nezastavují běžné opotřebení.
Senzory nejsou nesmrtelnost. Jsou pojistka.
Hranici mezi „starší“ a „moderní“ generací lze orientačně vést kolem roku 2015. Pokud v manuálu vaší pračky nenajdete zmínky o automatické detekci náplně, nevyváženosti nebo inteligentním dávkování, je fér počítat s tím, že stroj patří ke starší generaci s omezenější ochranou. Zjistit to není složité: na typovém štítku najdete modelové číslo (u Bosch jde o takzvané E-Nr., u Electroluxu o PNC). S ním si na webu Bosch nebo Electroluxu dohledáte manuál a ověříte, jaké ochrany váš konkrétní model má.
Praktické pravidlo: teplota, stáří, pauza
Univerzální limit „maximálně X cyklů za sebou“ výrobci veřejně nestanovují, závisí na příliš mnoha proměnných. Přesto se dá z dostupné dokumentace vyvodit rozumné pravidlo:
- Moderní pračka, 30–40 °C, běžná náplň: Dva až tři cykly za sebou představují nízké riziko. Pauza pět až deset minut na odvětrání stačí.
- Starší pračka nebo horký program 60–90 °C: Po každém cyklu minimálně dvacet minut pauza. LG uvádí, že samotné ochlazení bubnu po vysokoteplotním programu může trvat až dvacet minut, než se odemknou dvířka.
- Vestavěná pračka v nevětrané koupelně, léto, vysoké teploty: Okolní teplota zhoršuje odvod tepla. Servisní dokumentace Whirlpoolu zmiňuje vysokou okolní teplotu jako faktor přehřátí. V létě je bezpečnější mířit na delší pauzy, klidně třicet minut.
Horké programy přitom zatěžují dvojnásobně. Whirlpool u intenzivních cyklů popisuje nejen vyšší teplotu vody, ale i delší dobu běhu. Víc tepla a víc času znamená víc stresu pro každou součástku.
Kdy signalizuje pračka, že už je na hraně
Některé varovné znaky jsou zřejmé, jiné snadno přehlédnete:
- Plášť stroje je po programu výrazně horký na dotek.
- Dvířka zůstávají zamčená déle než obvykle, stroj čeká na ochlazení.
- Program se neočekávaně prodlužuje, buben se opakovaně roztáčí a zastavuje (redistribuce prádla).
- Silné vibrace při odstřeďování, které dřív nebyly.
- Zápach zahřáté elektřiny nebo gumy.
- Chybový kód na displeji související s přehřátím.
Každý z těchto signálů říká totéž: stroj potřebuje pauzu. Ignorovat je znamená riskovat poškození motoru nebo elektroniky, tedy nejdražších součástek.
Když je víkendový maraton pravidlem, ne výjimkou
Pro domácnost, která pravidelně pere čtyři, pět i víc dávek denně, stojí za úvahu, jestli běžná domácí pračka vůbec odpovídá skutečnému provozu. Miele Professional přímo rozlišuje kategorie podle intenzity: základní profesionální řada SmartBiz počítá s jedním až třemi cykly denně, vyšší profesionální modely zvládají provoz „bez omezení“ a jsou testovány na 30 000 provozních hodin. Běžná domácí pračka na takový režim navržená není.
A ještě jeden detail, který leckoho překvapí: Bosch ve svých českých záručních podmínkách pracuje s formulací, že spotřebič nesmí být „prokazatelně přetěžován“. Přetěžování tedy není jen babská rada. Je to provozní téma, které výrobce bere natolik vážně, že ho zapsal do záruky.
Pračka odpustí občasný sobotní maraton. Ale pokud je maraton pravidlem, motor, elektronika a čerpadlo to spočítají dřív než vy.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková