Konec Oak Street je emotivní i hororový dinosauří trhák. Vrcholový režisér ukazuje, jak na to

Málokterý současný filmař by se mohl vrátit skoro po deseti letech a pouhých třech filmech, zvolit si koncept jako od předchůdce M. Night Shyamalana a mezi dinosaury do jinak obyčejného sousedství situovat dva tak slavné herce. Mitchell shromáždil věrné fanoušky díky Neutečeš, té jediné správné aktualizaci Halloweenu pro referenční 21. století, a také díky trochu lynchovskému labyrintu Záhada Silver Lake. Na Konci Oak Street ve čtvrti Flowervale znovu zapojuje vděčné retro prvky a tentokrát otevřeně cituje 80. léta s jejich Návraty do budoucnosti a E. T. – Mimozemšťanem, ale také epizodami z Neuvěřitelných příběhů či Pásma soumraku, kde se představivosti meze nekladly.
Hmatatelnou krizi čtyřčlenné, na pohled dokonalé rodiny tak pročísnou oslepující světelné záblesky a brzy je zjevné, že celá čtvrť se nevysvětlitelně přemístila hluboko do minulosti. Je to vlastně opozice high-tech zápletky Jurského parku, v němž lidstvo komplikovaně extrahovalo dinosauří DNA z pravěkých komárů a na odlehlém ostrově postavilo turistický prehistorický pavilon. Zdejší hrdinové jsou do ozubeného, opancéřovaného a okřídleného (a za všech okolností značně přerostlého) chaosu agresivně vrženi. Ve známém prostředí musí najednou bojovat o přežití a pochopitelně fungovat jako jedna rodina, což je zpočátku klíčový zádrhel znemožňující, aby film ustrnul v domácí barikádě jako podobně konceptuální netflixovská sci-fi Úkryt nebo past.
Rodinná krize mezi dinosaury
Bezmála hororový survival a emotivní rodinná rekonvalescence jsou dvě ústřední linie, jež se Mitchell ve vlastním scénáři pokouší od začátku vzájemně podpírat. Mezi manželi dávno nepanuje kdovíjaká vstřícnost a upřímnost a děti v různých fázích puberty to samozřejmě pociťují. Na tom se nic nemění ani v nenadálém obležení dinosaury a děti během frustrované rodičovské hádky utíkají z domu, ačkoli prakticky je motivuje jiná venkovní situace navázaná na čtyřnohého člena domácnosti. Právě symbolika možného rodinného kolapsu, který jednotlivé členy vystaví do té doby nepředstavitelné zkoušce, je pro Mitchella a jeho zdánlivě nesourodý svět výsostně důležitá. Strach a ochranářství rázem převáží nad malichernými problémy naší reality, což film koneckonců vyjadřuje i velmi polopaticky na linii mstícího se kluka ze sousedství, jehož přenesená zášť se mezi dinosaury i jemu náhle jeví jako nesmyslná.
Mitchell tak v klasickém vypravěčském duchu propojuje rodinný vývoj s venkovní hrozbou, která postavy přesahuje a v tomto případě je součástí fantaskního světa, i když v povědomých kulisách. Režisér v podstatě provádí něco velmi podobného jako v Neutečeš, jímž důmyslně navázal na slasherovou tradici a proti zakletým teenagerům poslal kráčející přízrak, který na sebe může vzít jakoukoli podobu. Také v tom případě zvolil retro rámec s nejasným dobovým zasazením, aby zvýraznil napojení na žánrové procesy hlavně 70. a 80. let a rovněž nadčasovost myšlenek o nechráněném sexu, který přivolá boogeymana sveřepějšího než katolíci při půstu.
S něčím takovým zachází také v Oak Street, kde sci-fi prvek působí jako záminka k věčnému dobrodružství, které by s publikem nebo čtenáři stejně rezonovalo v dobách Arthura Conana Doylea či Raye Bradburyho. Anebo Stevena Spielberga, jehož první Jurské parky jsou povětšinou základní aluzí, přestože dinosaurus se procházel lidskou zástavbou už v němém Ztraceném světě, do jisté míry v King Kongovi (tam to byl obří opičák z ostrova stále obývaného dinosaury) a ve spoustě creature-feature, respektive monster-movies z 50. let.
Dinosauři jsou všude
Utíkat před tvory, kteří po zemi prokazatelně dupali před desítkami i stovkami milionů let, už je součástí kolektivní kulturní představivosti. Pochopitelně to je silně hororový zážitek a ne náhodou Mitchell variuje obdobné principy jako v Neutečeš. Kamera se převážně drží perspektivy či vertikálního hlediska postav a první projevy nastalé anomálie jsou buď akustické, nebo velmi náznakové, postřehnutelné například díky zrcadlení nebo na okamžik v pozadí, když se aktéři zrovna nedívají. Talentovaný režisér úžasně pracuje s mimoobrazovým prostorem a celkově s mizanscénou, kterou v napínavých scénách – jakými jsou v podstatě všechny venkovní – trpělivě rozebírá krouživým rámováním. Divák tak často postřehne známky dinosauří přítomnosti dříve než postavy a ten konceptuální princip zasazení obludných příšer mezi tu nejrozšířenější lidskou architekturu je vytěžený skoro dokonale. Rozhodně vzniká dojem, že dinosauři jsou všude, i když Mitchell jejich útoky dávkuje s rozvahou.
Autorský tvůrce na neobvyklém, ale přitom vlastně esenciálním komerčním tripu by nepochybně exceloval, kdyby nemusel tolik hledět na komerci i udržení ratingu PG-13 (ustanoveného Spielbergem v dost hraničním Chrámu zkázy) a odevzdal se hororu. V jednotlivých útocích se ostatně koncentruje pro fanoušky takřka smyslná dávka teroru a inscenace v dlouhých záběrech, kdy prostředí i s jeho fantastickými efekty dostávají prostor dýchat (a šlapat lidem na paty), jsou vynalézavější než většina sekvencí moderní tetralogie Jurského světa. Tenhle nepravděpodobný svět Flintstoneových je ale mířený na celou rodinu a holčička od sousedů si dokonce znělku k animované pravěké rodině pobrukuje krátce předtím, než se kolem auta prožene opravdový dinosaurus.
Mitchell tak opravdu nejvíc evokuje Spielberga v tom, jak mezigenerační horor převléká za emotivní, v lecčems povznášející rodinnou odyseu, kterou i menší děti zřejmě zhltnou s otevřenou pusou, protože dinosauři jsou už po větší část 20. století jejich favority. A pokud dnešní mládež nezná jen Six – Seven, Konec Oak Street pro ni může být definujícím dinosauřím filmem hned vedle původního Jurského parku, který je zkrátka věčný. Mitchell pohlcuje vtahující zápletkou kolem obyčejných postav ve zcela výjimečné situaci a podobně jako v Shyamalanových Znameních dělá výborný dětský horor, tentokrát s pulzem gradujícího útěkového dobrodružství. A v jednu chvíli (podobně jako Shyamalan a několikrát i Spielberg) možná navodí některým citlivějším dětem generační trauma, což je ale velmi v pořádku – nebo si snad pamětníci, kteří Čelisti viděli v šesti letech a Nekonečný příběh ještě dřív, nemyslí, že si to zaslouží každá generace?
S tím už souvisí to, že Mitchell nechce vyprávět až tak předvídatelně, jak se vzhledem k přímočaré výstavbě zápletky zdá. Zapojuje jen minimum postav mimo hlavní čtveřici a před hrdiny klade jasný cíl, ale jeho survival, koncipovaný trochu jako úprk z nebezpečné džungle, má pár překvapivých odboček. Ta hlavní se bezesporu váže na pokus o vysvětlení celé záhady Oak Street, které by možná skvěle obstálo na knižních stránkách, avšak v audiovizuálním médiu ho lze osočit z prvoplánovosti, a možná i nedomyšlenosti. Film na jednu stranu dokoná symbiotický vývoj rodinné i sci-fi linie, na druhou stranu nabídne rozřešení, které aranžmá světa učiní přinejmenším problematickým. To ale naštěstí neznamená, že si nemůžete užít každou scénu koncipovanou vrcholným režisérem a nepřivřít oči i nad nedokonalou vizuální texturou a občas nedostatečnými efekty. V tom je holt Jurský park (a také svět) pořád napřed.
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