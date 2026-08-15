Na chalupě v Krkonoších neměli signál ani jednoho operátora. Instalace trvala 10 minut a internet jede dodnes

Představte si krkonošskou chalupu v údolí za lesem. Telefon ukazuje nulu, přepínání mezi O2, T-Mobile a Vodafone nic nezmění. Žádná eSIM ani nová SIM karta nepomůže, protože problém není v tarifu, problém je v tom, že na místě prostě není použitelná mobilní síť. Přesně v takové situaci dává smysl řešení, které na pozemní infrastruktuře vůbec nezávisí. Na střechu se postaví anténa, připojí se k napájení, nasměruje k obloze, a internet jede. Podle zkušenosti majitele chalupy funguje služba v provozu i nyní, bez přerušení.
Proč tam nefungoval žádný operátor
Všichni tři čeští mobilní operátoři na svých stránkách otevřeně přiznávají, že mapy pokrytí mají orientační charakter. Reálný signál ovlivňuje reliéf krajiny, vegetace, zástavba i to, jestli stojíte venku, nebo za metrovou zdí. T-Mobile i O2 výslovně upozorňují, že simulace neodpovídá skutečnosti v každém bodě. V horské nebo zalesněné lokalitě je proto situace „mapa slibuje signál, na místě nic“ zcela běžná.
Nejde o okrajovou kuriozitu. Český telekomunikační úřad vede oficiální seznam bílých míst, tedy lokalit s nedostatečným mobilním signálem. V doplnění z roku 2025 se tam objevily třeba chatové oblasti u Brna-venkova, obce na Novojičínsku nebo Domažlicku. Krkonošská chalupa v údolí za lesem do tohoto vzorce zapadá dokonale.
Co se vlastně instalovalo a proč to trvalo deset minut
Na chalupu nepřijel technik s anténním stožárem. Přijel balík od Starlinku, takzvaný Standard Kit. Obsahuje satelitní anténu (terminál), stojánek, router, napájecí zdroj a patnáctimetrový kabel. Žádný zesilovač mobilního signálu, žádná vazba na O2, T-Mobile nebo Vodafone. Internet proudí přímo ze satelitní konstelace SpaceX na oběžné dráze.
Starlink celou instalaci navrhuje jako plug-and-play. Oficiální postup má dva kroky: připojit anténu k napájení a nasměrovat ji k obloze. Aplikace Starlink předem naskenuje oblohu a najde vhodné místo; podle výrobce to zabere méně než pět minut. Deset minut na rychlé postavení stojánku na terasu nebo rovnou plochu střechy je proto realistický čas. Důležité upřesnění: není to čas pro trvalou střešní montáž s vrtáním, kotvením a vedením kabelů. Ta si vyžádá řádově hodiny a případně dokoupení držáku.
Kolik to stojí a jak je na tom Starlink cenově
Aktuální české ceny mluví jasně:
- Residential 100 Mb/s – 745 Kč/měsíc
- Residential 200 Mb/s – 1 010 Kč/měsíc
- Residential Max (až 400+ Mb/s) – 1 545 Kč/měsíc
- Roam 100 GB – 1 120 Kč/měsíc
- Roam Unlimited (až 300+ Mb/s) – 2 345 Kč/měsíc
Služba běží bez dlouhodobého závazku a Starlink nabízí třicetidenní zkušební dobu. Vstupní cena hardwaru je proměnlivá; česká rezidenční stránka aktuálně u vybraných oblastí uvádí nulové počáteční náklady na hardware, ale záleží na konkrétní adrese.
Pro srovnání: O2 nabízí optiku od 349 Kč měsíčně a 5G internet na doma za 499 Kč. Starlink je tedy v běžně pokrytých lokalitách dražší volba. Jenže na chalupě, kde žádná optika ani 5G nedosáhne, je cenové srovnání irelevantní. Buď máte internet za 745 Kč, nebo nemáte žádný.
Kde jsou limity: počasí, stromy, sníh
Největší háček Starlinku nejsou kabely ani cena. Jsou to překážky. Anténa potřebuje skutečně volný výhled na oblohu; strom, komín, sloup nebo kus střechy v zorném poli způsobují krátké výpadky. Aplikace to předem ukáže, ale v praxi to může znamenat, že stojánek na terase nestačí a anténa musí výš.
Druhý limit je počasí. Starlink sám upozorňuje, že střední až silný déšť, sněžení a kroupy mohou vyvolat krátké výpadky. V krkonošském kontextu je podstatný detail: anténa umí rozpouštět sníh až do intenzity 40 mm za hodinu, takže běžné sněžení ji nezahltí. Silná vrstva mokrého sněhu ale může připojení dočasně přerušit. Průměrná provozuschopnost, kterou Starlink uvádí na české mapě dostupnosti, přesahuje 99,9 %, to odpovídá maximálně několika hodinám výpadku za celý rok.
Kdy dává Starlink smysl a kdy ne
eSIM nebo nová SIM karta jsou jen jiný způsob, jak aktivovat tarif v existující mobilní síti. Pokud síť na místě není, nepomůžou. Pro cestování po EU navíc většinou stačí běžný roaming za domácí ceny. Starlink je jiná kategorie, samostatná infrastruktura, která mobilní síť nepotřebuje, ale vyžaduje elektřinu, hardware a oblohu.
Kdo chce Starlink na svou chalupu, měl by začít dvěma kroky: zadat adresu do české mapy dostupnosti a na místě přes aplikaci zkontrolovat překážky ve výhledu. Rezidenční tarif je určený pro pevnou adresu; kdo chce anténu převážet mezi chalupou, karavanem a zahraniční dovolenou, potřebuje tarif Roam, ten funguje v Evropě a u varianty Unlimited ve více než 160 zemích, ale na jednu cestu typicky maximálně 60 dnů.
Na krkonošské chalupě bez signálu tři operátoři selhali ne proto, že by byli špatní, ale proto, že tam jejich infrastruktura fyzicky nedosáhne. Starlink dosáhne odevšad, kam dopadá kousek oblohy. A to je celý princip.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík