Těžký start brankáře Horníčka v Newcastlu. Čtyři inkasované góly za dva zápasy

Číslo vypadá drsně. Jenže kdo se podívá na jednotlivé situace, uvidí něco jiného než brankáře, který nezvládá tempo. Horníček přišel z Bragy doslova pár dní před prvním zápasem, naskočil do mužstva, které právě začíná stavět nový trenér Matthias Jaissle, a okamžitě chytal za obranu, v níž proti Evertonu nastoupil Joelinton jako improvizovaný stoper. Čtyři góly za dva zápasy jsou fakt. Ale příběh za nimi je hlavně o rozestavěném týmu, ne o selhání gólmana.
Debut ve Valencii: výhra navzdory dálkové ráně
8. srpna 2026 odchytal Horníček první zápas v černobílém dresu, a hned vyhrál. Newcastle porazil Valencii 2:1 v utkání, které bylo zároveň Jaissleho premiérou na lavičce. Jediný inkasovaný gól? Filip Ugrinic trefil technickou střelu z asi pětadvaceti metrů do horního rohu. Typ rány, na kterou brankář reaguje, ale nezachraňuje.
Podle oficiálního reportu Newcastlu Horníček ve druhém poločase předvedl chytrý zákrok proti Guidu Rodríguezovi a musel řešit i pokus Javiho Guerry. Klidný večer to nebyl, ale výsledkově čistý ano. Newcastle odvezl ze Španělska trofej a Horníček odešel z hřiště jako vítěz.
Everton a tři góly za jeden večer
O čtyři dny později, 12. srpna, přišla studená sprcha. Newcastle prohrál doma s Evertonem 1:3 a Horníček inkasoval třikrát. Rozbor situací ale ukazuje víc o stavu defenzivy než o chybách brankáře:
- 1:0 pro Everton – Thierno Barry otevřel skóre po akci, kterou předcházel Horníčkův zákrok proti Dewsbury-Hallovi. Obrana nedokázala situaci vyčistit.
- 2:0 – Iliman Ndiaye proměnil penaltu. Faul spáchal Joelinton, který hrál v zadní linii první půle, což samo o sobě signalizuje, jak moc Newcastle improvizoval se sestavou.
- 3:0 – Tyrique George přidal třetí gól. Horníček předtím ještě vyrazil přímý kop a řešil další nebezpečnou situaci od Ndiayeho.
Klubový report k zápasu s Evertonem u Horníčka explicitně zmiňuje několik zákroků. Nebyl neviditelný, nebyl pasivní. Měl práci, a část jí odvedl. Skóre 1:3 ale mluví hlasitěji než jednotlivé zásahy.
Proč kontext mění optiku
Samotné číslo „čtyři góly za dva zápasy“ v přípravě zkresluje, pokud člověk neví tři věci:
- Horníček byl v klubu teprve dny. Oficiální sestava k Valencii uvádí, že „podepsal z Bragy dříve v tom týdnu.“ Žádný předsezonní kemp, žádné týdny sehrávání s obrannou řadou.
- Jaissle teprve začíná. Na své první tiskové konferenci mluvil otevřeně o přechodném období a potřebě využít každou minutu na zlepšení. Newcastle v létě přebudoval brankářskou skupinu, odešli Aaron Ramsdale, John Ruddy i Max Thompson, a vedle Horníčka přivedl i mladého Francouze Ewena Jaouena.
- Obrana improvizovala. Proti Valencii chyběli Lewis Hall, Fabian Schär i Alex Murphy. Proti Evertonu hrál Joelinton v defenzivě. Dan Burn se teprve vracel do plné zátěže.
Horníček nešel do stabilního prostředí. Šel do přestavby.
Konkurence v bráně a cesta z Česka
Newcastle nemá prázdnou bránu, do které by Horníček automaticky vstoupil. V kádru zůstává Nick Pope, zkušený anglický reprezentant. Příchod Jaouena v červnu signalizuje, že klub buduje trojici gólmanů pro dlouhodobou rotaci, ne že hledá jednoho spasitele.
Přesto: Jaissle postavil Horníčka do obou prvních přípravných zápasů. To je důvěra, kterou si musel zasloužit ještě na tréninku, a kterou dva výsledky v přípravě samy o sobě neshazují.
Horníčkova cesta přitom není náhodná. Vyrůstal v Dobříkově, mezi sedmým a šestnáctým rokem prošel mládeží Pardubic, pak zamířil do Bragy. Tam odchytal průlomovou sezonu, po které si ho všimla i seniorská reprezentace. FAČR po jeho prvním startu za národní tým psal o „skvělé sezoně“ a zájmu zahraničních klubů. Do Newcastlu nešel jako neprověřené jméno. Šel jako brankář po nejlepším roce kariéry.
Kdy přijde skutečný test
Příprava je příprava. Skutečný verdikt přijde v neděli 23. srpna 2026, kdy Newcastle otevírá sezonu Premier League doma proti Liverpoolu, výkop v 16:30 středoevropského letního času, přenos na CANAL+ Sport. Jestli Horníček dostane start, zatím potvrzené není. Ale dvě nominace v řadě pod novým trenérem ho řadí mezi reálné kandidáty, ne mezi statisty.
Čtyři góly za dva zápasy jsou tvrdá vizitka. Ale vizitka celého projektu, ne jednoho brankáře.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl