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Někdo to rád blond: Zásah cenzury, parodie na skutečnou celebritu a sedm hodin denně v maskérně

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Komedie Někdo to rád blond divákům představila dva svérázné agenty. Zákulisí natáčení odhaluje utrpení v maskérně, improvizaci na place i zásahy přísné cenzury.
Někdo to rád blond

Někdo to rád blond

Zdroj: FOTO:© Columbia TriStar Films, distr. FILM+
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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