Někdo to rád blond: Zásah cenzury, parodie na skutečnou celebritu a sedm hodin denně v maskérně

Někdo to rád blond, FOTO: © Columbia TriStar Films, distr. FILM+ Někdo to rád blond, FOTO: © Columbia TriStar Films, distr. FILM+ Někdo to rád blond, FOTO: © Columbia TriStar Films, distr. FILM+ Někdo to rád blond, FOTO: © Columbia TriStar Films, distr. FILM+ Někdo to rád blond, FOTO: © Columbia TriStar Films, distr. FILM+ Někdo to rád blond, FOTO: © Columbia TriStar Films, distr. FILM+ Někdo to rád blond, FOTO: © Columbia TriStar Films, distr. FILM+
Komedie Někdo to rád blond vtrhla do kin jako smršť ztřeštěného humoru. Režisér Keenen Ivory Wayans, známý mimo jiné díky úspěšnému projektu Scary Movie, do hlavních rolí obsadil své bratry Shawna a Marlona Wayansovy. Ti se na plátně mění z nešikovných agentů FBI na dvě bohaté blonďaté dědičky. Jejich úkolem je proniknout do vyšší společnosti a zabránit blížícímu se skandálu, což samozřejmě přináší spoustu šílených a velmi komických situací. Proměna v blonďaté krásky
Přerod černošských agentů v blonďaté dívky vyžadoval naprostou profesionalitu maskérského týmu. Speciální efekty a masky vytvořil Greg Cannom, který dříve pracoval na hitech jako Táta v sukni nebo Maska. Proměna samotná byla nesmírně náročná. Marlon Wayans prozradil, že aplikace masky trvala neuvěřitelných sedm hodin denně. Následovalo čtrnáct hodin práce na place a další hodinu pak zabralo samotné sundávání složitého make-upu. Herci tento proces museli podstoupit po celých šedesát natáčecích dní.
Zajímavostí je, že herečka Jessica Cauffiel zpočátku vůbec netušila, že bratři Wayansovi nosí kompletní masky. Pravdu odhalila, až když na ni Shawn Wayans v převleku promluvil. Mnoho diváků se po uvedení pozastavovalo nad faktem, že agenti v převleku se skutečným sestrám Wilsonovým příliš nepodobají. Scénář to elegantně vysvětluje tím, že dívky pravidelně podstupovaly různé kosmetické úpravy. Jejich okolí tedy jednoduše předpokládalo, že podstoupily další z mnoha plastických operací.
Inspirace z reality i z filmové klasiky
Příběh o dvou mužích převlečených za ženy jasně odkazuje na kultovní klasiku Někdo to rád horké z roku 1959. Ostatně i český překlad názvu tomuto legendárnímu snímku vzdává poctu. Marlon Wayans se ale nechal inspirovat i moderní popkulturou. Při budování postavy Tiffany Wilsonové se podle svých slov z června 2021 zaměřil na tehdejší ikonu Paris Hilton. Tomu odpovídal i původní zamýšlený název celého projektu, který měl znít The Miltons, což jasně odkazovalo na slavné impérium.
Své reálné předobrazy měly i další postavy. Příjmení nafoukaných sester Vandergeldových pochází z holandštiny a v překladu doslova znamená z peněz. Bývalý hráč amerického fotbalu Terry Crews při formování své role bohatého Lattrella Spencera vycházel z charakterů lidí, které během své aktivní sportovní kariéry osobně poznal. Když se ve scéně při předávání hotelového klíče na okamžik objeví agentův skutečný doklad totožnosti, datum narození ukazuje 19. leden 1971. Jedná se o skutečné datum narození herce Shawna Wayanse.
Hudební improvizace a úpravy pro kina
Jedna z nejznámějších scén celého filmu, ve které Terry Crews nadšeně zpívá píseň A Thousand Miles od Vanessy Carlton, vznikla velmi spontánně. Herec tuto skladbu ve skutečnosti miluje natolik, že ji uměl naprosto nazpaměť. Svůj vtipný hudební výstup proto zvládl natočit na jediný pokus bez předchozí přípravy podle scénáře. Sám herec do scénáře propašoval i další oblíbenou větu. Když promlouvá k agentovi předstírajícímu poslíčka s auty, použije oblíbenou frázi z reklamy, která v osmdesátých letech běžela na černošské televizní stanici.
Původní záměr filmařů počítal s poměrně drsnou a vulgární komedií s vysokým věkovým omezením. Studio Sony ale trvalo na širším diváckém zásahu a donutilo tvůrce film radikálně přestříhat do podoby přístupné širšímu publiku. Plná necenzurovaná verze se k divákům dostala až na domácích nosičích. I přes tyto ústupky irská kina uvedla ještě více zkrácenou verzi, aby na promítání mohly už dvanáctileté děti.
Kritika i obrovský úspěch u diváků
Snímek po svém uvedení sklidil drsnou kritiku odborné veřejnosti a posbíral hned pět nominací na nelichotivé Zlaté maliny, u diváků si ale vedl úplně jinak. Film s rozpočtem sedmatřicet milionů dolarů dokázal celosvětově vydělat více než 113 milionů dolarů. U čtenářů jednoho z filmových magazínů se sice později umístil na sedmnáctém místě v žebříčku nejhorších filmů všech dob, postupem let si ale vybudoval pověst kultovní komedie.
O případném pokračování se v průběhu let diskutovalo hned několikrát. V roce 2009 ho studio nejprve potvrdilo a vzápětí projekt zrušilo. Terry Crews o druhém díle s nadšením promluvil i v roce 2019, nicméně Marlon Wayans tyto informace brzy usměrnil s tím, že ještě není nic oficiálně podepsáno. Sám herec navíc prohlásil, že by do pokračování šel jedině pod podmínkou, že už by nemusel trpět v maskérském křesle. Namísto složitých obleků by raději využil moderní počítačové triky pro vyhlazení tváře a změnu barvy pleti.
Komedii Někdo to rád blond můžete zhlédnout na FILM+ v sobotu 15. srpna od 20:10.
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